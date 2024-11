¿Duki engañó a Emilia Mernes? Supuesta amante comparte la evidencia que lo revelaría | VIDEO

Desde hace varios días, se ha especulado sobre el supuesto fin de la relación entre Duki y Emilia Mernes, pues si bien la pareja no ha confirmado nada, todo apunta a que hubo una infidelidad por parte del rapero argentino a la cantante de pop. Esta noticia ha sorprendido a los usuarios de redes sociales que recuerdan el bonito noviazgo de la pareja.

Es bien sabido que Duki y Emilia son una de las parejas del momento, pues por un lado, ambos artista se expresaban muy bien del otros y mostraban su admiración mutua, además de que se presumían en redes sociales y hablaban de su felicidad como pareja. Sin embargo, parece que una infidelidad habría terminado con todo.

DUKI NO TE ENTIENDO pic.twitter.com/O2okrR6aCj — EM 🇦🇷 (@wsterjk) November 13, 2024

¿Duki le fue infiel a Emilia Mernes?

En redes sociales, ha comenzado a circular un video en el que se confirmaría que el cantante le fue infiel a la artista. En el video, podemos ver como entran desde el perfil del argentino y aparecen mensajes románticos, así como en los que el famoso hace insinuaciones sexuales.

Todo esto se dio a conocer principalmente en la plataforma de X. En un inicio, el público señaló que esto no sería más que una falsedad, pues nadie quería creer en las capturas de pantalla y videos que reflejarían la infidelidad de Duki, señalando el buen comportamiento como pareja que tendría con Emilia.

AMIGOS LO DE DUKI CAGANDO A EMILIA CON ESTA ES APARENTEMENTE ES REAL, NO LO PUEDO CREER, SON TODOS IGUALES pic.twitter.com/3WO7r6wxaq — ♡ (@cloudyy_ari) November 13, 2024

La usuaria Lulalarcn en Instagram, publicó con lujo de detalles cómo fueron sus conversaciones con el famoso: “Voy a aclarar un par de cosas: yo no contraté a nadie para subir nada, no estoy intentando ‘hace años’ difundir esto y, por sobre todo, no mentí en absolutamente nada", escribió.

"Sol (su amiga) borró todo por pedido mío, porque no queríamos armar más quilombo de lo que se había armado. Que nadie salga a decir nada, deja mucho que decir. Piénsenlo", escribió en Instagram.

También compartió algunos chats con el famoso y hasta mostró una historia del pasado de su pareja, quien compartió la pantalla del chat de Duki con ella.

Hasta el momento, los famosos no han hablado sobre las acusaciones de infidelidad y ni siquiera han dicho si ya terminaron su relación, pero destaca para muchos que en la reciente publicación de Emilia Mernes no aparece algun comentario de Duki, quien siempre halagaba de este modo a su pareja.