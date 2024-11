¿Quién es Brandon Lee? El actor revelación de la sexta temporada de ‘Cobra Kai’

No es pariente de Bruce Lee

Netflix ya estrenó la sexta y última temporada de Cobra Kai. En ella, destacó la aparición del joven actor Brandon H. Lee, quien interpreta a un personaje trágico corrompido por John Kreese. Su participación ha sido celebrada gracias a su intensidad emocional y su gran técnica de taekwondo, la cual ha revelado que el actor también tiene experiencia como practicante.

Brandon H. Lee da vida a Kwon Jae-Sung en la última temporada de Cobra Kai. Es el alumno más letal de la escuela dirigida por Kim Da-Eun, Kim Sun-Yung y John Kreese y el favorito para vencer en el Sekai Taikai, el torneo de artes marciales que se celebra en Barcelona y donde el dojo mostrará que tiene a los mejores luchadores.

Su personaje demuestra rebeldía durante su entrenamiento y demuestra que es el mejor alumno. Sin embargo, tiene un final triste, ya que a la mitad del torneo, el famoso es mpalado por la eunjangdo de John Kreese, quien quería usar el arma para terminar con la vida de Axel Kovacevic del dojo Iron Dragons.

¿Quién es Brandon Lee?

Brandon Holam Lee nació el 7 de abril de 1998 en North Mankato, Minnesota, en Estados Unidos. Contario a lo que se piensa, el joven no tiene alguna relación con los legendarios Bruce Lee o Brandon Lee, contrario a lo que podría llegarse a pensar debido a su nombre y habilidad con las artes marciales.

Se graduó de la Universidad de Minnesota-Duluth y se mudó a Los Ángeles para seguir su carrera actoral, pues su amor por la actuación nació desde los tres años al inspirarse por Jackie Chan.

Brandon Lee trabajó como doble de acción para Simu Liu en la película Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos de Marvel Studios antes de destacar en el mundo de la actuación, donde su dominio de las artes marciales también fue sumamente importante y lo destacó como un especialista de acción.

En 2023, fue uno de los principales intérpretes en la ceremonia de apertura de League of Leyends Worlds Event, donde compartió escenario con el grupo de k-pop, NewJeans También participó en producciones independientes, como el proyecto amateur Naruto: Legend of the Drunken Fist donde se mostró una pelea impresionante entre Kimimaro y Rock Lee.

Tráiler de ‘Cobra Kai’