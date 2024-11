Adrián Marcelo afirma que fue el mejor pagado de ‘La casa de los famosos México’ y revela cuánto ganó

Adrián Marcelo se está preparando para su regreso a la toxicidad en “La casa de los famosos All Stars” que se estrenará el próximo 2025 en Telemundo, y para ello anda haciendo su contenido habitual y participando en otros proyectos. Y justamente fue en un programa en donde el psicólogo más conocido de Monterrey afirmó que fue el mejor pagado de “La casa de los famoso México 2” e incluso reveló la cantidad de dinero que le dieron.

Cabe recordar que “La casa de los famoso México 2” fue ganada por Mario Bezares, querido ex patiño del asesinado Paco Stanley que le regalo el premio millonario a su esposa. Adrián Marcelo, en contraste, se salió unas semanas antes de la final, pues según él no le supo y su estrategia, que al parecer era la de ser un misógino con tendencias feminicidas, no le funcionó.

Tras ello, Adrián Marcelo regresó a su podcast “Hermanos de Leche” con su patiño la Mole y se puso a soltar verdades sobre Gala Montes y Arath de la Torre, entre otras cosas, además de que desde entonces el “ajedrecista” está planeando su “revancha”.

¿Cuánto ganó Adrián Marcelo en “La casa de los famosos México"?

Ahora, Adrián Marcelo ofreció una entrevista en la que reveló la cantidad de dinero que recibió por participar en “La casa de los famosos México 2”, asegurando que fue el mejor pagado del reality show.

Adrián Marcelo afirmó que cobraba medio millón de pesos a la semana, lo cual en total ascendería a 3.5 millones de pesos, a los que se le suman los 300 mil pesos semanales que recibió a su salida más las menciones pagadas.

“Medio millón de pesos semanal, siete pagadas completas, cuatro pagadas a la mitad, 300 mil pesos. Yo terminé ganando más que el ganador, casi 5 bolas. Hay menciones adentro que te pagan”, afirmó Adrián Marcelo.