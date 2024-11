Anna Ferro afirma que es médium y vidente, y que predijo la muerte de Fer del Solar | VIDEO

La muerte de Fernando del Solar fue uno de los hechos que más causaron dolor y tristeza en el mundo de la farándula hace dos años, pues lamentablemente sucumbió ante el mortal cáncer. Desde entonces, su viuda Anna Ferro ha estado envuelta en polémicas con Ingrid Coronado, la ex de su esposo. No obstante, la instructora de yoga ahora desató escándalo y mucho que decir, pues afirmó que no sólo es médium y vidente, sino que predijo el deceso de su amado conductor.

Durante una entrevista con el podcast ”Así o más claro”, Anna Ferro afirmó que desde niña ha sido vidente y médium. Agregó que, durante su infancia en Alemania, específicamente a los tres años de edad, comenzó a percibir la presencia de espíritus y muertos, además de que tenía visiones de mujeres, niños y ancianos víctimas del Holocausto.

La famosa agregó que ver esto de niña la llenó de un miedo tan devastador que desarrolló incontinencia nocturna, por ello al inicio se resistió a usar su poder. No obstante, todo cambió cuando tuvo el valor de interactuar con los espectros, los cuales le pedían ayuda para dejar el limbo terrenal en el que vagaban.

“Me armé de valor. Tuve mucha fuerza y les dije: ‘Ok, ¿qué es lo que necesitan?’. Y me acuerdo de que me dijeron: ‘Necesitamos tu cuerpo para podernos ir’. Eran muchísimos y millones de ancianos del Holocausto, niños, ancianos y mujeres”, dijo.

Por si fuera poco, Anna Ferro afirmó que antes de que Fernando del Solar muriera, ella comenzó a tener visiones de que la salud del famoso se estaba deteriorando, incluso antes de que los doctores le detectaran el cáncer.

“Sí (sabía que él se iba a morir). No era su decisión, pero su cuerpo ya no podía más, pero sí te puedo decir que él necesitaba trabajar esta parte del padre. Cuando su padre fallece, hay mucha tristeza dentro de él”, pronunció la famosa, desatando polémica entre los fans del conductor.