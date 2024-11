Captan a Irina Baeva con Giovanni Medina, ¿Ya olvidó a Gabriel Soto? | VIDEO

A cuatro meses de la polémica ruptura amorosa entre Irina Baeva y Gabriel Soto, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, asegura que hay un nuevo romance entre la actriz rusa con el empresario Giovanni Medina, quien además es ex de Ninel Conde y en el pasado quiso conquistar a Geraldine Bazán.

“Gente cercana me dicen que Giovanni está muy enamorado”, aseguró Gustavo Adolfo Infante durante el programa de Sale el Sol, donde hablaron sobre la supuesta relación de los famosos en el segmento de Pájaros en el alambre. El periodista segura de este modo que los famosos ya tienen un tiempo saliendo como pareja.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro señaló que era un tanto exagerado hablar de amor por el poco tiempo que aparentemente tendrían de relación, aunque indicó que la actriz es una mujer espectacular: “Es divina, es hermosa y claro que te llama la atención, pero ya hablar de ‘estoy enamorado’, pues no”, dijo.

Captan juntos a Giovanni Medina e Irina Baeva

El fin de semana, captaron a Irina Baeva y Giovanni Medina en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Las Vegas. Además, se sabe que por la noche acudieron a un antro y fueron captados por el titular del programa Chisme No Like, Javier Ceriani, quien los abordó de la manera directa que caracteriza al programa.

“La linda parejita los descubrí, ¿cómo van?, ¿qué lindo?, ¿cuándo se casan?, ¿ahora sí que te vas a buscar el vestido Irina? No te enojes”, dijo Ceriani. Por su parte, el empresario señaló que no tenían intenciones de hablar respecto a si su relación es real o no. El empresario así se encargó de alejar las cámaras de la actriz.

En el pasado, Irina Baeva había negado tener un romance con Giovanni Medina: Estás confundiendo los tiempos, Giovanni es un amigo mío, es una persona que conozco hace poco, es un amigo mío, le podría decir así, me ayuda en una situación complicada que tuve que en algún momento les podría platicar”, expresó la famosa.