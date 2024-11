Juanpa Zurita recuerda cuando se cayó de un caballo bronco y se desmayó: ‘Fue una irresponsabilidad’ | VIDEO

Juanpa Zurita reveló que en una ocasión, montó a un caballo bronco y sufrió de un accidente que preocupó a las personas a su alrededor, pues la salud y vida de la celebridad fue puesta en riesgo por querer llevar a cabo la retadora actividad como parte de su programa Carpe Diem.

Cuando Juanpa Zurita se subió a un caballo bronco

Fue en su reciente entrevista con Yordi Rosado que Juanpa Zurita contó cómo fue el momento en que tuvo un severo accidente por querer montar un caballo que no es fácil de domar, lo cual generó una fuerte caída que le provocó el desmayo al joven actor.

“Yo no sabía y al no saber accedí a hacerlo. El bronco es un caballo salvaje, indomable (…), al caballo lo domas a pelo, no hay silla y los caballos son atletas, los broncos están cruzados y los entrenan desde que nacen para despotricar que mueven todo”, dijo.

Mencionó también que una persona lo asesoró antes de realizar la peligrosa acción: “La serie era de meterme a la cultura de Estados Unidos y los vaqueros son parte primordial y me dijeron: ‘súbete a un bronco’ y yo me he subido a un caballo antes, hasta dije: ‘el episodio va a ser el más aburrido’ porque de forma inocente o ignorante nunca busqué bronco. Nunca lo supe hasta que llegué ahí hasta que conocí a una coach. Me sube a una máquina, tipo un torito, me subí, le pica y yo (se mueve) y yo: ‘apágalo, ¿qué es esto?’ y me dice: ‘eso es velocidad dos, un bronco es cinco’”.

El famoso recordó la manera en que se sintió al montar al caballo: “En cuanto abren la reja, un segundo dices: ‘todo va a estar bien’ y al otro: ‘a la ver…’, te espantas. Es una fuerza tan bruta, tan agresiva que no sabes que existe (…), te ponen una cinta en el brazo para que no se te doble hacia afuera. Aguante 3,2 segundos al momento de impacto. La caída no sé cuánto tiempo me quitó, pero hay como un segundo que el caballo se perfila para despotricar que no sé si cuenta”.

Además, explicó que al caer del caballo, se desmayó: “Yo despierto, perdí la conciencia, apagado (…), abro los ojos y veo a tres vaqueros y ya nada más me reincorporo y ahí dije: ‘again (otra vez)’. Y ya cuando veo a los paramédicos que vienen, no te das cuenta que te desmayas, llega la coach y me dice: ‘no lo puedes hacer otra vez, perdiste la conciencia’ y ya, estuvo bueno, estoy bien. Me sentí responsable, quiero que la gente sepa que no está bien (…), esto fue una irresponsabilidad, me ganó más la inocencia de creer que era algo viable”.

Mira la entrevista completa de Juanpa Zurita con Yordi Rosado