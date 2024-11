Mayela Laguna se rinde ante pleito con Luis Enrique Guzmán y le quita el apellido a su hijo

A más de un año del pleito legal en el que se puso en cuestionamiento la paternidad de Luis Enrique Guzmán sobre el hijo de Mayela Laguna, la antigua nuera de Silvia Pinal informó que dejará a un lado la lucha, a pesar de que aún no está de acuerdo con la sentencia que se brindó recientemente en la que daban su favor al hijo de Enrique Guzmán.

Desde hace meses, se ha especulado mucho sobre la paternidad del hijo de Mayela Laguna, ya que recientemente se dio a conocer que en las pruebas pedidas por el juez, se mencionaba que el pequeño no tenía sangre de la dinastía Pinal, por lo que no era hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, aunque quedaban pendientes otros factores para determinar los detalles.

Estas fueron las declaraciones de Mayela Laguna, después de perder el juicio contra Luis Enrique Guzmán. pic.twitter.com/rVi1URSk0B — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 30, 2024

Al final, fue a finales de octubre que se emitió una sentencia sobre el caso del menor, al determinarse que el pequeño no es hijo del integrante de la familia Pinal. El caso fue sumamente mediático, pues fue hasta que la pareja se separó que comenzaron los cuestionamientos referentes a la paternidad del menor.

Mayela Laguna detiene la lucha legal contra su ex pareja

A través de un comunicado en redes sociales, Mayela informó a sus seguidores que retirará la apelación que realizó sobre las pruebas de ADN con las que se determinó que Luis Enrique Guzmán no era el padre de su hijo. “He decidido hoy 26 de noviembre de 2024 dejar la apelación, los que siguen este caso saben a qué me refieron. Tengo mucho que agradecer a la firma que me representa por la lucha incanzable que se hizo desde un inicio para defender los derechos de un menor de edad”, escribió.

Agregó: “Se luchó contra viento y marea, sé que me hijo estará siempre agradecido con su representante, estas últimas audiencias estuvieron llenas de irregularidades, nos dimos cuenta que la Institución de Ciencias Forenses no llevan cadena de custodia, yo sigo sorprendida por miles de cosas pero ya no quiero seguir".

También indicó su deseo por pasar de página con esta historia, pues ya no quere tener nada que ver con la familia de su ex pareja: “Quiero que se quite el apellido lo antes posible y seguir con nuestras vidas. Tengo la conciencia y la cabeza donde deber de estar y ya saco mi bandera blanda ante esta familia y medios de comunicación”, sentenció.

Al finalizar, Mayela Laguna explicó que si bien debería seguir luchando por las injusticias, en un caso tan público como el suyo, el mayor afectado ha sido su hijo, a quien ella no abandonó.