¿Quién era y de qué murió Myra Milanszenko, la mamá de Erick Rubín?

La madre de Erik Rubín, Myra Milanszenko falleció recientemente, después de que hace un mes, la mujer fue sometida a una operación de emergencia y se solicitaron donadores de sangre hace más de un mes. Esto se reveló a través de una publicación por parte del cantante de Timbiriche.

Erik Rubín publicó una serie de fotos en las que su familia convivía con su madre, Myra Milanszenko, antes de su fallecimiento. Además, publicó un emotivo poema en el que lamentó el fallecimiento y dejó ver lo importante que era su mamá para su vida. “Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tu cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto“, fue parte del poema con el que despidió a su madre en la publicación que ha conmovido a sus seguidores.

La ex pareja del artista, Andrea Legarreta, escribió un mensaje en el que lamentó el luto que enfrenta el padre de sus hija y agradeció por la vida de Mya: “Peloncito amado… Aquí contigo y para ti… Para toda tu familia que es la mía… Celebro la vida de la MARAVILLOSA y ÚNICA Myra… Le agradezco tanto amor y haber sido la amorosa y divertida abuela de Mía y Nina… Tantos momentos inolvidables a su lado”, dice.

Su hija, Mía Rubín, también escribió: “Te amo papito hermoso. Myra vivió al máximo, ahora nos toca seguir sus pasos y disfrutar cada instante de nuestra vida. Te quedas viviendo en nuestros corazones adorada Myra, gracias por tu amor y cariño”.

¿De qué murió Myra Milanszenko?

Myra Milaszenko es la madre de Erik Rubín, quien murió por complicaciones en el sistema respiratorio, pues a inicios de octubre, tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia en la que se le extirpó uno de sus pulmones debido a un tumor.

¿Quién era Myra Milanszenko?

Es poco lo que se sabe de la madre de Erik Rubín, quien no solía ser muy activa en redes sociales, Su nombre completo era Myra Milanszenko Daugherty y se sabe que nació en 1951, por lo que tenía 73 años de edad al momento de su fallecimiento.