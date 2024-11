¿Qué le pasó al cuadro de María Félix pintado por Diego Rivera? Ex representante de Juan Gabriel revela dónde está

Se ha revelado dónde se encuentra el cuadro de María Félix pintado por Diego Rivera. Esta se trata de una de las piezas de arte más polémicas en México, pues mucho se dice sobre quién sería el dueño del mismo después de que este fuera adquirido por Juan Gabriel, quien falleció en agosto de 2016 sin informar dónde había quedado la histórica obra.

Diego Rivera es uno de los grandes exponentes del arte latinoamericano, quien realizó diversos retratos para renombradas actrices como Silvia Pinal y María Félix. Este último ha estado rodeado de controversias tras su desaparición hace ocho años y se trata de una pieza valuada en millones de pesos.

En 1949 Diego Rivera retrató a la actriz María Félix, quien nació un día como hoy de 1914. Rivera colocó la leyenda: “Se pintó esta imagen en homenaje de admiración, de respeto y de amor a María de los Ángeles Félix, la que México dio al mundo para llenarlo de luz”. pic.twitter.com/wX2jqzTuFY — Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (@museoestudioDR) April 9, 2021

¿Qué pasó con el cuadro de María Félix?

Ahora, el ex representante de El Divo de Juárez, Eugenio Martínez, reveló que él conoce el paradero exacto de la obra y ahondó en el tema, en entrevista para el programa de De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante. El hombre señaló que tenía como comprobar lo que decía antes de contar la historia al respecto.

Eugenio cuenta que en una ocasión, en una conversación con amigos, elogiaron el cuadro que estaba en la casa de Juan Gabriel, ante lo que ‘El Divo de Juárez' expresó que ese sería de su representante, ante lo que él lo tomó como una broma. Sin embargo, poco después, el cantante le indicó que “iban a asegurar el cuadro”.

“Me dice ‘vamos a hacer una réplica' [...] Estuvieron como 15 días unos pintores que venían de España y el cuadro original lo firmamos él y yo", contó y expresó que fue entonces cuando Juan Gabriel le regaló el cuadro “para que lo pusiera en el penthouse.

Dijo, “se hizo una copia que está perfecta, Fue a dar al rancho de San Miguel de Allende y de ahí se lo vende (el falso) a César Duarte (ex gobernador de Chihuahua)“. Al finalizar, Eugenio Martínez indicó que el cuadro está ubicado en su penthouse en Nueva York e indicó que tiene el acta notariada que fue un regalo del famoso.

Las controversias por el cuadro de María Félix

Pintado en 1949, el Retrato de María Félix es uno de los cuadros más discutidos en la carrera de Diego Rivera, pues la misma actriz confesó su descontento con la obra, quien señaló que no le gustó que el muralista la pintara medio desnuda y mostrando parcialmente su pecho. “Yo quería que me pintara de Tehuana, pero dijo que era muy vulgar. Me pintó como él quiso”, dijo insatisfecha. Ante esto, Rivera se encargó de cubrir el pecho de la actriz en la pintura.

Juan Gabriel y el mítico cuadro de María Félix.

‘La Doña' vendió el cuadro a al doctor José Álvarez Amézquita y años después, el retrato llegó a las manos de Juan Gabriel, el famoso cantante que lo adquirió por 15 millones de pesos en los años 70’s. Tras la muerte del artista, el paradero de la obra se volvió incierto, pues algunos decían que la misma se vendió en el mercado negro y otros más, que pertenece a la herencia de Iván Gabriel Aguilera. En 2020, el abogado Guillermo Pous declaró que el retrato estaba en posesión de César Duarte.

Cabe mencionar que el ‘Retrato de María Félix' es una obra catalogada como Monumento Artístico, por lo que su venta y traslado están regulados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Esto significa que toda venta y transacción del cuadro de Diego Rivera tendría que haber sido notificada.