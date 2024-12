Pepe Aguilar revela si se irá de México con sus hijos tras polémica de Ángela Aguilar| VIDEO

Uno de los grandes rumores que han rodeado a la familia Aguilar en las últimas semanas es aquel que surgió en redes en el que aseguraban que Pepe Aguilar había decidido que la familia abandonaría México por el odio que recibe su hija, Angela, desde que anunció su noviazgo con Christian Nodal.

La parejita ha sido sumamente criticada y principalmente, Ángela Aguilar ha sido señalada por su extraño comportamiento con las ex novias de su ahora esposo, ya que a muchos les parece que la joven siempre estuvo ahí, buscando el mejor momento para lanzarse a la conquista. Esto ha llevado a abucheos que desataron los rumores de que pronto, toda la familia dejaría México.

En plena entrega de los Kids' Choice Awards, el público le gritó 'Cazzu' a Ángela Aguilar; mientras tanto, Pepe Aguilar se manifestó contra el cyber bullying 😓 pic.twitter.com/BzjAHMD5Wt — ActitudFem (@Soy_Actitud) November 16, 2024

¿Pepe Aguilar se va de México?

En un tono burlesco, el cantante decidió hablar sobre algunos de los rumores que han rodeado a su familia a partir del odio masivo que ha desbocado la historia de amor entre su hija y Christian Nodal, donde uno de los rumores más fuertes indicaba que el famoso se iría del país con sus hijos y no volverían a dar conciertos en México.

Esto debido al odio que recibe su familia y particularmente Ángela, pues recientemente la joven fue abucheada por el público en los Kids Choice Awards y el propio Pepe también sufrió del desprecio de la audiencia al querer cantar la canción que dedicó a su hija cuando se casó con ‘El Forajido’.

“Bueno, sí nos vamos a ir del país“, acepta el cantante, pero inmediatamente revela que no se trata de algo permanente, “tengo unas vacaciones que que me regaló mi vieja y vamos a echarnos unos tacos a Madrid”; explicó. Después de ese sarcasmo, el famoso tomó un tono igual de relajado pero ya hablando en serio al cuestionar “¿qué me voy a andar yendo de México?“

El famoso aprovechó para invitar a las personas que viven en Querétaro, León, Guadalajara, Zacatecas y Estados de México para que asistan a algunos de los próximos eventos que la familia Aguilar tiene programados próximamente, dejando ver que no hay intención en marcharse.

“No crean tarugadas”, regañó Pepe Aguilar al publico, con lo que dejó claro que no tiene intenciones de marcharse de México, a pesar de las críticas que aún pueda recibir Ángela Aguilar y Christian Nodal por parte del público, pues al parecer, el patriarca sabe bien que en este país se encuentra el nicho de quienes escuchan su música.