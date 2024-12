Acusan a hijos de Silvia Pinal de abandonar cenizas de la actriz para irse a comer ‘con unas visitas’

La actriz Silvia Pinal falleció el pasado 28 de noviembre y la polémica por el fallecimiento de la Diva ya comenzó, pues Pepillo Origel asegura que los hijos de la actriz abandonaron las cenizas de ella para irse a comer con unas visitas.

El periodista de espectáculos realizó un live en Instagram en el que habló de la muerte de Silvia Pinal y también se justificó por no ir al homenaje póstumo a Bellas Artes en el que estuvieron todos los amigos y familiares de la diva, hasta Luis Miguel se hizo presente con una enorme corona de flores blancas y fue al funeral.

Pepillo Origen dice que hijos de Silvia Pinal abandonaron las cenizas de la actriz

En la transmisión, que quedó guardado en su perfil de Instagram, señaló que los hijos de Silvia Pinal no estuvieron presentes en la cremación de los restos de la actriz y aseguró que prefirieron recibir a unas visitas que llegaron de Monterrey.

El periodista mencionó que solo Efigenia Ramos, quien fue asistente de Silvia Pinal, fue la única que estuvo presente en la cremación y aseguró que fue la misma asistente la que recibió las cenizas de la actriz y se las llevó a la casa en donde Efigenia montó un altar para la diva del cine.

“A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era Efi, que fue la que le entregaron las cenizas y se las llevó a la casa de la señora Pinal y ahí en la alberca, en donde está una concha, ahí pusieron las cenizas y las fotografías que estaban en el homenaje, ella hizo el altar, porque los hijos andaban en un restorán con unas visitas que vinieron de Monterrey”, señaló Juan José Origel.

El periodista de espectáculos señaló que no sabe qué es lo que la familia de Silvia Pinal piensa hacer con las cenizas de la actriz.

Por el momento ninguno de los hijos de la diva del cine se ha pronunciado para confirmar o negar la versión del periodista, quien a su vez fue criticado en redes por no ir al homenaje en Bellas Artes, ya que él argumentó que no fue invitado por su mala relación con Sylvia Pasquel, sin embargo, los fans le reclamaron que no necesitaba invitación, ya que él se decía que era uno de los amigos cercanos de La Pinal, aseguraron que tuvo que haber ido al funeral.