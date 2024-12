¿Diego Boneta y Renata Notni se separan? Aclaran el motivo de su reciente pelea | VIDEO

Diego Boneta y Renata Notni se convirtieron en una de las parejas favoritas para el público mexicano, pues llevan varios años juntos y muestran una relación llena de complicidad, la cual sin embargo, se encontraba en rumores de enfrentar altibajos que podrían llevar a su separación.

Fue debido a un reciente video que comenzaron las especulaciones de un distanciamiento, pues Diego Boneta y Renata Notni fueron captados en las primeras filas de un concierto de Alejandro Fernández en un momento tenso, donde aparentemente había una pelea entre ambos, pues se podían ver molestos mientras hablaban (o se ignoraban) entre ellos.

Esto generó críticas entre los usuarios, quienes indicaban que la pareja debería de evitar pelear en un lugar público y mejor disfrutaran del evento. Por otro lado, varios defendieron a los novios, al indicar que el hecho de ser famosos no hace que no puedan tener problemas o simplemente enojarse con su pareja en algún momento.

Captan a Renata Notni y a Diego Boneta discutiendo durante un concierto de Alejandro Fernández. pic.twitter.com/EXDRMorHJm — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 28, 2024

Diego Boneta y Renata Notni hablan de su pelea en público

Ahora, la pareja ha decidido ahondar en qué sucedió a finales de octubre, cuando fueron vistos peleándose entre ellos en un concierto. Fue al ser captados en el aeropuertos que los reporteros cuestionaron a las celebridades, con la intención de saber si hay problemas en su relación o se trataba de una pelea de pareja sin tanta importancia.

“Creo que todas las parejas tienen discusiones. Es algo totalmente normal, creo que es raro las parejas que no pasen por esos momentos, y pues nada, es parte de una relación”, destacó Diego Boneta al ser cuestionado, ante lo que Renata agregó que eran una pareja normal.

Notni añadió: “Justamente ese día, lo más chistoso de todo, es que, aunque parezca lo contrario, ese día no estábamos discutiendo, pero sí discutimos, eso no quiere decir que no discutimos, sí discutimos, como todas las relaciones”. En ese sentido, parece ser que el problema vino de que una vendedora quiso cobrarle de más al histrión y ella buscaba la manera de calmar a su pareja.

“Yo no creo que exista pareja perfecta, nosotros no somos, en lo más mínimo, tratamos de hacer nuestra lucha para tener buena comunicación, y hay momentos de todo, y si existe pareja perfecta, que pasen el tip o la receta”, pidió finalmente Notni. De ese modo, Diego Boneta y Renata Notni dejaron claro que su relación está muy bien y terminaron con los rumores.

Video completo de Diego Boneta y Renata Notni