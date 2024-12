Cazzu regresa a los escenarios y fans lanzan brutal mensaje a Christian Nodal | VIDEO

Cazzu regresó a los escenarios con su única presentación en el año como parte de los Buenos Aires Trap 2024, donde generó emoción al convertirse en su primera aparición sobre los escenarios desde que terminó con Christian Nodal y que el padre de su primera hija comenzara una relación con Ángela Aguilar, la cual terminó en matrimonio.

Los fanáticos de Cazzu no perdonan a Christian Nodal, pues no dejaron pasar la oportunidad para recordarlo durante el concierto de una manera particular que deja ver el desprecio del público argentino por ‘El Forajido’, a quien señalan de ser infiel y haber abandonado a su hija para estar con Ángela Aguilar. La cantante de trap por su parte, destacó por su belleza y la fuerza que tuvo al presentarse.

Le tiran a Christian Nodal en el concierto de Cazzu

En redes sociales, ya circulan diversos videos en los que la artista conversa con sus fanáticos en un momento del show y recibe una ovación por sus palabras breves. La artista dice: “Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios (...) Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie”, dijo.

En otro momento del concierto, podemos ver a la cantante sonreír pícara mientras sus fans gritaban ‘hijo de pu**’, en referencia clara a la ex pareja de la cantante, quien habría abandonado a la argentina con su hija que en ese momento, apenas tenía un par de meses de haber nacido. Recordemos que fue hace poco que Julieta (nombre real de la artista) salió a dar su versión de los hechos y expuso a la pareja de cantantes de regional mexicano como un mentiroso.

Esto ya que la hija de Pepe Aguilar había asegurado que ‘ningún corazón se rompió‘, contrario a la opinión de Cazzu, quien en ese momento dio a conocer que ella no estaba enterada de la relación de su ex y que le cayó de sorpresa que fueran novios y estuvieran por casarse, lo que la llevó a llorar con su bebé en brazos.

El público aplaudió la forma en la que la audiencia argentina tundió a Christian Nodal durante el concierto de Cazzu, además de aplaudir el talento y belleza de la rapera argentina. Te mostramos algunos de los comentarios: