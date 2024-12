‘Todo el mundo me decía que estaba muy bonita', dice Ángela Aguilar y la critican en redes sociales | VIDEO

Si bien Ángela Aguilar no ha participado en alguna nueva entrevista desde su bochornoso paso por los Kids Choice Awards, usuarios de redes sociales han revivido un momento en que la esposa de Christian Nodal demuestra su poca humildad al presumir los halagos que recibió desde que era pequeña.

La joven ha sido señalada por su actitud soberbia y malcriada, pues destacan que Ángela Aguilar no se muestra humilde aun cuando ha recibido diversas críticas por parte del público, las cuales aumentaron significativamente desde que la mujer decidió casarse con Christian Nodal. En el pasado, la cantante fue criticada por una entrevista en la que asegura ser una belleza rara y ahora, al insistir en su aspecto, el público ha dejado ver su rabia contra la cantante al destacar que muchos no coinciden con su punto de vista.

Ángela Aguilar presume los halagos que le daban de pequeña

Fue en una entrevista pasada que la menor de los Aguilar fue cuestionada sobre su era una persona noviera, ante lo que ella se negó rotundamente y aclaró: “No noviera, coqueta. Es que yo me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá también decía que estaba muy bonita, todo el mundo me decía que estaba muy bonita, es bonito sentir que todo el mundo te dice eso", explica mientras su tono de voz se eleva y sonríe ampliamente.

Para ahondar en la pregunta, Ángela presumió que solía recibir muchos regalos en la escuela por el Día de San Valentín, lo cual generaba celos en su padre, aunque nunca era nada grave. “El día de San Valentín yo era ‘LA’ niña de la escuela, entonces me llegaban las cartas, las flores y los chocolates”, recordó con una sonrisa.

“Ya de grande empecé a tomar más decisiones como de qué me conviene, quién me cae bien más allá de cómo te ves, cómo me tratas, cómo tratas a mi familia y cómo me haces sentir”, explicó la cantante, por lo que se asume que estas serían las características que habrían hecho que Nodal la conquistara.

La entrevista generó opiniones divididas y no tardaron en salir quienes critican seriamente cada declaración de Ángela Aguilar, incluyendo aquellas que realiza sobre su aspecto. Por ello, usuarios escribieron: