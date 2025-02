Mario Bautista será papá por primera vez | FOTOS

Mario Bautista y Karina Praitova serán papás, así lo confirmaron las fotos en Instagram que subió el cantante mexicano posando con su novia, la modelo bielorrusa.

En las tiernas imágenes que compartió el día de ayer Mario, se ve al artista tocando el vientre de su novia Karina, como se hace cuando una mujer está embarazada.

Junto a las fotos, escribió un emotivo mensaje que causó revuelo entre las fanáticas del además creador de contenido, Mario Bautista.

“Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo @praitova”, expresó a Karina Praitova.

Del mismo modo, subió una foto a su historia de Instagram donde se aprecia de forma más detallada el vientre de su novia.

Y, por los 4 mil 594 mensajes de apoyo y emoción de las fans, unas horas más tarde, Mario Bautista escribió en otra historia “Gracias por sus deseos, son hermosos”.

Mario Bautista será papá, anuncia en Instagram. ı Foto: IG @mariobautista

Estas fotos son las que compartió en su feed. Mario Bautista aparece junto a su novia, mientras están abrazados de forma muy romántica.

Mario Bautista será papá, lo compartió en Instagram. ı Foto: IG @mariobautista

Las fans del cantante mexicano expresaron su emoción, y otras su incredulidad, por las publicaciones que indicarían que será papá.

Amigos cercanos a la pareja los felicitan

Amigos cercanos a Mario Bautista y su novia Karina, enviaron mensajes de felicitación a la pareja, lo que confirmaría que serán padres próximamente.

El actor y empresario, Juanpa Zurita, le escribió “¡La noticia ya es pública! Los amo, disfruten mucho”.

Mientras tanto, la cantante y creadora de contenido Kimberly Loaiza también comentó la publicación: “Va a disfrutar mucho ser mamá, la mejor profesión de esta vida”.

Del mismo modo, el hermano de Mario, Jan Carlo Bautista, comentó: “Felicidades, qué bueno que ya publicaron, no aguantaba la noticia. Los amo. Se viene lo mejor”.

Y el youtuber Luisito Comunica también se unió a las felicitaciones: “Qué linda noticia! Mucho cariño, amigo!”.

Mario contestó uno por uno, los mensajes de sus amigos agradeciendo los buenos deseos para esta nueva etapa de su vida.

Además, algunas fans comentaron cosas como:

“No puedo creer que vayamos a ser tías, en qué momento. Los amamos demasiado, muchas felicidades precioso”

“10 años viéndote crecer en redes, creciendo junto a ti y ahora es momento de verte siendo papá, muchísimas felicidades por esta nueva etapa, sigo en shock pero muy feliz”.