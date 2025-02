Estar Contigo, ¿dónde ver completa y en español la serie china de amor y comedia?

“Estar Contigo” o por su nombre en inglés “Be with you”, es una serie china que combina romance y comedia para narrar la historia de Nian Qi, una talentosa dibujante que enfrenta un bloqueo creativo.

Para superarlo su bloqueo, decide acercarse al profesor Yanxin Gao, buscando inspiración para sus obras.

Lo que comienza como una relación profesional evoluciona inesperadamente hacia un romance profundo, donde ambos descubren el amor verdadero en el proceso.

La serie está protagonizada por Li Mingde en el papel de Yanxin Gao y Zhou Kaikai como Nian Qi.

A lo largo de los episodios, la química entre los actores principales aporta autenticidad y calidez a la narrativa, permitiendo a la audiencia conectar emocionalmente con los personajes.

“Estar Contigo” se destaca por su enfoque fresco y ligero, explorando temas como la superación personal, la inspiración artística y el amor inesperado.

La dirección y producción ofrecen una experiencia visual agradable, complementada con una banda sonora que realza los momentos clave de la trama.

"Estar Contigo" es una comedia romántica. ı Foto: Especial

¿Dónde ver la serie china “Estar Contigo” (Be With You)?

La serie china “Estar Contigo” (Be With You) se puede disfrutar en la plataforma de streaming WeTV, donde está disponible con subtítulos en español.

La serie consta de 24 episodios y se emitió originalmente en 2020.

Para acceder a “Estar Contigo” en WeTV, puedes visitar su sitio web oficial o descargar la aplicación móvil disponible para dispositivos iOS y Android.

Ten en cuenta que algunos episodios o contenido adicional pueden requerir una suscripción VIP en la plataforma.

Además, puedes encontrar escenas destacadas y contenido relacionado en la página oficial de WeTV en Facebook.

También puedes encontrar parte de los episodios en el canal de YouTube de WeTV Spanish.