¿Se acabó el amor? Romina Marcos y Laura Salazar no se casan

Romina Marcos y Laura Salazar no se casan.

El reciente revuelo mediático sobre la supuesta boda entre Romina Marcos y Laura Salazar se aclaró gracias a las declaraciones de la pareja, quienes compartieron un mensaje a través de Instagram.

El malentendido surgió cuando un video en redes sociales mostraba a Laura Salazar, sexóloga y actual pareja de la cantante, haciendo una emotiva propuesta con un ramo de rosas y un anillo a Romina, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una propuesta de matrimonio.

En lugar de un compromiso formal, Laura había realizado una propuesta de noviazgo, lo que sorprendió tanto a los seguidores de la pareja como a la misma familia.

El video de la propuesta, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, mostró a Laura Salazar emocionada mientras le pedía a Romina que fuera su novia de manera oficial.

Hoy por la tarde, en un video de Instagram donde aparece la pareja, Laura dijo: “Hermosas, ya ví que están diciendo que le propuse matrimonio a Romi, pero no, fue propuesta de novia formal. Acuérdense que yo quería que fuera algo súper romántico".

Romina agregó: “Tal vez por eso pensaban que nos íbamos a casar. Y también porque una de nuestras amigas subió una historia y puso ‘damas de honor’”.

“Pero nada más era un tema que se habló de que ‘cuando se casen seremos damas de honor’. Pero no, no nos vamos a casar”, finalizó la también actriz.

¿Qué dijo Emilio Osorio sobre la supuesta pedida de matrimonio de Laura Salazar a Romina Marcos?

Emilio Osorio, hermano de Romina Marcos, aclaró hace unas horas que no había nada relacionado con una boda: “No se va a casar, no quiero ser yo el que dé la noticia, pero según yo, solamente le pidió ser su novia oficialmente”.

En lugar de incomodarse por la situación, Emilio mostró su apoyo a la relación de su hermana y a Laura Salazar, destacando el respeto y cariño con el que la pareja se ha tratado.

“Laura es una persona súper respetuosa, que nos ha demostrado que quiere estar ahí”, señaló Emilio.

A pesar de los rumores que surgieron tras el video, Emilio expresó que no le molestaría si en un futuro las cosas llegaran a formalizarse de manera diferente: “A mí, la verdad, no me molestaría que mi hermana se casara. Es la decisión de ella”.

El joven actor y cantante también dejó en claro que lo más importante para él es ver feliz a su hermana, independientemente de las decisiones que tome en su vida amorosa.