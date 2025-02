La Casa de los Famosos México 3: Revelan la fecha de estreno del reality show

No te la pierdas

Ya hay fecha de estreno para La Casa de los Famosos México 3, uno de los reality shows más importantes para la televisión mexicana, en el que vemos a diversas celebridades aislarse en un mismo recinto, donde nunca faltan los roces de todo tipo entre ellos.

Tanto la edición pasada de La Casa de los Famosos México como la primera temporada, generaron que el público se enganchara por completo con las historias que se contaban por parte de las celebridades, a pesar de las diferentes que fueron entre sí y por este motivo, sabemos que también nos esperan grandes sorpresas para la tercera temporada, cuya fecha de estreno ya ha sido revelada.

Nuestro ganador de la Segunda Temporada de #LaCasaDeLosFamososMx @mario_bezares, se despide con un mensaje desde el corazón... ¡Gracias siempre! 💙👏#Original pic.twitter.com/G2PORtAEym — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 7, 2024

En la primera temporada de La Casa de los Famosos México vimos una historia de amistad y momentos divertidos que cautivaron a la audiencia con la participación de Wendy Guevara, la influencer trans que se convirtió en la ganadora de la temporada gracias a su arrolladora personalidad.

Por otro lado, la segunda temporada tuvo un gran villano a vencer y un séquito que no temía a realizar fuertes comentarios que generaron la molestia en el público y así vimos vencer al equipo mar, coronando a Mario Bezares como el ganador.

¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos México 3′?

Hasta el momento no se han revelado quiénes son los participantes que formarían parte de la tercera edición del reconocido programa de Televisa, aunque el público ya se muestra emocionado por lo que tiene que ofrecer esta edición próxima del programa.

Fue Galilea Montijo quien confirmó su próxima participación como conductora para la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, a pesar de que los rumores señalaban que la conductora sería Adela Micha. La mujer reveló además que la nueva temporada se estrena el próximo domingo 27 de julio de 2025.

“No sé de dónde salió, no sé por qué se automedicaron. Tampoco es que me habían castigado o que me lo habían quitado, yo desde que llegué de vacaciones ya había firmado el contrato y entonces cuando se candidatearon yo dije: será. Nunca estuvo en duda”, declaró Galilea Montijo al revelar también la fecha de estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.