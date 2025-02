¿Quiénes han sido todas las parejas de Daniel Bisogno? FOTOS

Daniel Bisogno fue un hombre que siempre estuvo en medio de la polémica, ya que durante su participación en Ventaneando hizo, en muchas ocasiones, comentarios muy ácidos contra famosos que inclusos las personalidades consideraron que eran muy ofensivos.

Sin embargo, El Muñeco también se hizo famoso por sus relaciones amorosas, cuando era joven se le relacionó con jóvenes y bellas actrices y conductoras, mientras que en los últimos años de su vida se le relacionó con hombres.

Todas las novias que tuvo Daniel Bisogno

Algunos de los nombres que circulan en la lista son la actriz y conductora Fran Meric; la presentadora Andrea Escalona; la actriz y cantante Mariana Ochoa y su última esposa Cristina Riva Palacio.

Betty Monroe

La actriz Betty Monroe, famosa por haber protagonizado la telenovela Como en el cine, fue uno de los primeros romances que tuvo Daniel Bisogno, él tenía 23 años y ella 19. Su romance duró muy poco, pero sí fue conocido.

Betty Monroe y Daniel Bisogno ı Foto: Redes sociales

Mariana Zavala

Mariana Zavala era la conductora del matutino Tempranito, de hecho en ese programa se conocieron y el amor los flechó, debido a que se casaron, de hecho ella fue la primera esposa de Bisogno, pero el matrimonio solo duró cuatro años. Al parecer se terminó por una supuesta tercera en discordia: Fran Meric, pues se dice que El Muñeco le fue infiel con la actriz y conductora.

Epoca maravillosa, El Mameluco en Radio13, falta ⁦@DaniBisogno⁩ cabeza del programa y ⁦@Chiomaldonado⁩ mi gran amiga. Aquí de izq a der Los Policarpios, Mariana Zavala, mi ⁦@mocastaneda⁩ adorada y yo. Que recuerdos. pic.twitter.com/sr7odgwaBq — Pedro Sola (@tiopedritosola) October 6, 2022

Fran Meric

Fran Meric era una de las conductoras más bellas de TV Azteca, por lo que Daniel Bisogno cayó rendido a los pies de la joven. Era el año 2006 cuando se les relacionó juntos, sin embargo, parece que no tenían un vínculo muy estable, ya que de esto fue que se hablaba en los medios, pero después de cuatro años terminaron.

Mariana Ochoa

Mariana Ochoa llegó a TV Azteca a protagonizar una telenovela llamada La hija del jardinero y realizó otras novelas en la misma empresa, fue ahí cuando ella y Daniel comenzaron a enamorarse. Al principio hubo una atracción física, pero la misma Mariana confesó en una entrevista que se dio cuenta que lo que realmente sentía por Bisogno era amistad.

Mariana Ochoa y Daniel Bisogno ı Foto: Redes sociales

Andrea Escalona

La mamá de Andrea Escalona era Magda Rodríguez, famosa productora de televisión, y para el año 2008 Magda tenía en sus manos uno de los programas más importantes de TV Azteca, así que Andrea también participaba, ahí fue cuando se enamoró de Daniel Bisogno y tuvieron un romance de un año. Sin embargo, su relación llamó la atención porque él le llevaba 13 años a la joven conductora.

Andrea Escalona y Daniel Bisogno ı Foto: Redes sociales

Cristina Riva Palacio

Ella fue la última mujer con la que se le relacionó a Bisogno, se casó con ella. Cristina es la mamá de la hija de Bisogno Micaela, una pequeña de 7 años de edad.

Cristina Riva Palacio es empresaria y también gusta de ser una “fitness mom”. Tiene 36 años de edad. En redes sociales presume su estilo de vida y tiene más de 19 mil seguidores. Ella fue quien estuvo acompañando al conductor en su proceso de enfermedad, en una entrevista Bisogno dijo que estaba muy agradecido con ella por ayudarlo.

Cristina Riva Palacio y Daniel Bisogno ı Foto: Redes sociales

¿Daniel Bisogno tuvo novio?

A Daniel Bisogno se le ha relacionado con varios jovenes de 20 años, que son modelos o influencias. Sin embargo, el conductor negó que alguna vez tuviera alguna relación sentimental con algún hombre.

Lo más cercano que dijo fue en la entrevista con Yordi Rosado en la que dijo que a él le gusta salir con gente, pero se fija más compartir momentos con ella y aseguró que en esta época cualquier expresión es válida, por lo que no debería ser motivo de críticas.

“Claro que he salido con gente e inventan una cosa y nunca se llega a la verdad. Yo con quien salgo es porque me interesa salir con esa persona, estar con esa persona. La gente no quiere igualdad, quiere un trato preferencial. Yo hago lo que me nace con todo el gusto del mundo y estoy con quien quiero estar y punto. Cualquier expresión de amor es válida“, mencionó el actor de Lagunilla Mi Barrio.