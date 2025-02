Así reaccionó el papá de Daniel Bisogno a la muerte de su hijo: ‘No nos lo merecíamos’

Daniel BisognoLa familia de se encuentra de luto por la pérdida del conductor de Ventaneando, cuya muerte se dio a conocer este jueves 20 de febrero por la noche y sucede a un año del fallecimiento de la mamá del también actor.

La noticia ha desatado el luto en el mundo del espectáculo y el periodismo de entretenimiento por la partida de Daniel Bisogno, un icono de la televisión en México. Ante esto, su hermano Alex ha compartido algunos detalles sobre cómo se encuentra la familia en este sensible momento.

Alex Bisogno revela cómo reaccionó su papá a la muerte de Daniel

Durante la emisión de este viernes de Al Extremo, se dedicó el programa al conductor de Ventaneando y por ello, Alex Bisogno se contactó para dar nuevas declaraciones tras la muerte de su hermano ante sus antiguos compañeros de programa.

Todo parece indicar que el señor no ha logrado dimensionar la situación, pues también enfrenta el luto por la muerte de su esposa y compañera de vida: “Está devastado, no entiende lo que está pasando, no entiende por qué una familia que somos buenos seres humanos, que no le hacemos daño a nadie, trabajadores, nos tenían que ocurrir tantas tragedias, no nos lo merecíamos”, contó Alex.

Alex también indica que ahora él asumirá el rol de jefe de familia, ya que por muchos años, Daniel fue quien sacó adelante a sus familiares, pero ahora está en sus manos mantener a su padre y a su sobrina.

“Es un hombre de 80 años, perdió a su esposa, este mes tan complicado, imagínate cómo vamos a afrontar eso, me toca jugar el rol de papá porque tengo que ver por mi papá, ya es una persona mayor, en mis manos está que esté más estable, lo voy a hacer, lo hablo con dolor porque tengo una pérdida muy grande”, expresó.

Alex Bisogno compartió recientemente una emotiva foto en la que podemos ver a su familia entera reunida. “Nada nos podrá separar”, expresó el conductor, quien publicó esto tras la muerte de su hermano Daniel Bisogno.