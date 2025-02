Ex esposa de Daniel Bisogno rompe el silencio sobre la muerte del conductor: ‘Ya no queríamos que sufriera’

Ex esposa de Daniel Bisogno rompe el silencio sobre muerte del conductor

La ex esposa de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio, rompió el silencio y dio sus primeras declaraciones sobre la muerte del conductor de Ventaneando y padre de su hija.

En la conversación, la empresaria dijo que ella tuvo la oportunidad de ir a despedirse de él y hablar antes de que falleciera, le agradeció a la familia de Daniel que le dieran la oportunidad de pasar unos últimos momentos con él.

“La familia me permitió estar con él. Me despedí muy bonito, le dije que fue el mejor hombre del mundo”, dijo Cristina Riva Palacio.

Aseguró que su última conversación fue muy cariñosa, como siempre lo habían hecho, incluso después de su divorcio.

Cristina mencionó que ella y su hija Michaela ya no querían que Daniel Bisogno sufriera. Señaló que ella se encargó de darle la noticia a su hija y que la niña sabía que ya no era su papá como antes, debido al deterioro físico por la enfermedad que tenía el presentador.

“Si Michaela ya sabe desde hoy en la mañana. Michaela lloró muchísimo, está muy triste, pero también sabía que su papi estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera, a Michaela le tocó ver que ya no era su mismo papi de antes”, explicó la ex esposa de Bisogno.

“Luchó hasta el último día”: Cristina Riva Palacio

La ex exposa de Daniel Bisogno señaló que la gran motivación que tenía el presentador era su hija, por lo que Cristina dijo que Daniel luchó hasta el último minuto con tal de quedarse a ver a su hija, porque además la niña cumple años el 26 de febrero.

Señaló que cuando Daniel escuchaba audios con la voz de su hija sonreía, por eso los médicos le ponían constantemente audios de la niña para ayudarlo a recuperarse y que se motivara a seguir en su tratamiento.