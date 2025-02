¿Quién es Adrien Brody, actor nominado a los Oscar 2025 por ‘The Brutalist’?

A pocos días de la noche de gala de la Academia, te contamos sobre Adrien Brody, quien logró una nominación a los Premios Óscar 2025 como Mejor Actor Principal por su papel en The Brutalist.

Con esta nominación, Brody regresa a la competencia por la estatuilla dorada, casi 20 años después de haber ganado su primer Óscar en 2003 por El pianista.

Su interpretación en The Brutalist, un drama sobre un sobreviviente del Holocausto que emigra a Estados Unidos, ha sido aclamada por la crítica, consolidando nuevamente su estatus como uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación.

Te contamos quién es este grandioso actor.

¿Quién es Adrien Brody?

Adrien Brody es un actor, productor y modelo estadounidense nacido el 14 de abril de 1973 en Nueva York, Estados Unidos.

Saltó al estrellato mundial en 2002 tras su interpretación de Władysław Szpilman en la película El pianista de Roman Polanski, papel que le valió el Premio Óscar como Mejor Actor Principal, convirtiéndose en el actor más joven en recibir este galardón en esa categoría, con tan solo 29 años de edad.

A lo largo de su carrera, Brody ha trabajado en una amplia variedad de géneros cinematográficos, colocándolo como un actor capaz y adaptable.

Además, ha protagonizado películas como The Thin Red Line (1998), The Village (2004), King Kong (2005), Hollywoodland (2006), Cadillac Records (2008) y See How They Run (2022).

Frecuentemente Adrien Brody ha tenido colaboraciones con el cineasta Wes Anderson, apareciendo en sus películas The Darjeeling Limited (2007), Fantastic Mr. Fox (2009), The Grand Budapest Hotel (2014), The French Dispatch (2021) y Asteroid City (2023).

A lo largo de su carrera, el actor estadounidense ha sido reconocido con varios premios, incluyendo un Globo de Oro y un César.

¿Qué premios ha ganado con ‘The Brutalist’?

El año pasado, Brody interpretó a un sobreviviente del Holocausto que emigra a Estados Unidos en The Brutalist. Por este papel, recibió elogios de la crítica y ganó un Globo de Oro al Mejor Actor en Drama.

Este año, Brody recibió su segunda nominación al Premio Óscar, esta vez como Mejor Actor Principal por su papel en The Brutalist.

¿Contra quién compite en esta edición de los Oscar?

Este año, Adrien compite como Mejor Actor Principal por su papel en The Brutalist.

En esta categoría se enfrenta a actores como Ralph Fiennes por Cónclave, Timothée Chalamet por A Complete Unknown, Colman Domingo por Sing Sing y Sebastian Stan por The Apprentice.