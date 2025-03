¿La ex esposa de Lalo Salazar lo engaño? Esto sabemos

Ex esposa de Lalo Salazar

A penas hace unos días Laura Flores, icónica actriz de telenovelas y conductora mexicana, confirmó su relación amorosa con el periodista Eduardo “Lalo” Salazar. La pareja se robó titulares reveló en Instagram cómo surgió el amor.

En la publicación Laura Flores compartió una foto junto a Salazar con el emotivo mensaje: “Nos conocimos en 2002, pero no fue hasta 2025 que decidimos darnos una oportunidad. Agradecidos con la vida”.

La exconductora de Hoy evitó dar más detalles, pero aseguró que después de una entrevista el amor surgió entre ambos por lo que se encuentran bastante felices.

Pero no todo es miel sobre hojuelas pues una polémica ha surgido alrededor de Lalo Salazar pues revivió el rumor sobre una supuesta infidelidad por parte de su exesposa.

¿Hubo infidelidad?

De acuerdo con la periodista de farándula Inés Moreno, el conductor habría sufrido una infidelidad por parte de su ex esposa mientras él se encontraba en la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024.

De acuerdo con lo dicho por la periodista, cuando Lalo Salazar regresó de Francia su pareja lo había abandonado. Por lo que se inició el trámite de separación que le habría costa una fuerte suma de dinero al periodista.

“Dicen que lo engañaron. Él regresó y ya no estaban sus cositas”, declaró la Inés Moreno. Aunque ni Salazar ni su ex han comentado nada al respecto por lo que la versión no está confirmada aún.

¿Quién era la esposa de Lalo Salazar?

La ex esposa de Lalo Salazar es Oana, a quien conoció en la universidad, de acuerdo con lo que el propio Lalo contó en una entrevista.

No se sabe mucho de la ex esposa de Lalo Salazar, ya que no se hizo público el momento en el que se divorciaron, tampoco se conoce a qué se dedica actualmente, pero su hija Oana compartió una foto de ella en su graduación junto a sus dos papás abrazándola.

