¿La pelea entre Ferny Graciano y su novio es falsa? Esto dijeron

Hace unas horas, los actores Ferny Graciano y Jonathan Islas protagonizaron un escandaloso episodio de pareja que rápidamente se viralizó en redes sociales y preocupó a los fans de Ferny.

La pareja de actores, conocidos por sus participaciones en series como La CQ y La Heredera, publicaron un video en el que se les veía protagonizando una acalorada pelea mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol.

En las imágenes, Ferny se mostró muy emocionada, lamentando la situación y compartiendo sus frustraciones con sus seguidores.

“Uno cree que puede cambiar a las personas, que pueden ser buenas, he defendido a capa y espada a esta persona y qué creen… “, comentó la actriz de 29 años entre sollozos, mientras grababa a su novio, quien se refugiaba en una habitación para evitar aparecer frente a la cámara.

“La persona de ahí siempre me dijo, ‘a la primera señal huye’, y yo, ‘Jonathan me quiere, Jonathan es lo mejor ue me ha pasado’ (...) pero Jonathan está mal del pu... cerebro”, continúa Ferny explicando durante el video.

También se alcanzan a ver objetos tirados por el suelo, lo que sugería la intensidad del conflicto.

Además, Jonathan Islas, de 46 años, aparecía diciendo: “Señores, a ver, que me agarre la policía, vamos a que me agarre la policía, quieren ver qué hice, vamos, vamos, vamos a que me agarre la policía”.

¿La pelea fue falsa?

El video que compartió Ferny Graciano fue rápidamente eliminado, y horas después, ambos actores aclararon que todo había sido un malentendido derivado de una discusión de pareja tras una noche de fiesta.

Jonathan, en un tono más relajado, explicó que su enojo se debió a que no encontraba su maleta, lo que generó una reacción de su novia.

“Yo también hice berrinche y no pasó nada, aquí estamos los dos juntitos”, mencionó el actor, restando importancia al incidente.

Por su parte, Ferny reconoció haber reaccionado impulsivamente, pero aclaró que no hubo mayores problemas: “Me vengué, no aguantó y se salió de la casa a llorar”.

Este incidente sorprendió a muchos, especialmente porque Ferny y Jonathan no sólo comparten una relación sentimental, sino que también lanzaron juntos un tema musical titulado Llegaste, el cual han promocionado en sus redes sociales.

Al parecer, tanto la pelea como la posterior aclaración formaban parte de una estrategia para generar atención alrededor de su canción, aunque los detalles exactos de su intención siguen siendo inciertos.

La pareja, conocida por su presencia en medios y redes sociales, decidió restar gravedad a la situación con un tono humorístico, dejando en claro que la discusión había sido simplemente un “berrinche” mutuo y que no había motivos para alarmarse.