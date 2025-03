Javier Ibarreche y Linet Puente pelean en los Oscar 2025 por Emilia Pérez

Linet Puente y Javier Ibarreche se encuentran en una fuerte pelea, pues a lo largo de la transmisión de los Oscar 2025 por la seña de Azteca 7, hemos visto diversos desencuentros entre ellos por Emilia Pérez, la polémica película francesa sobre el narcotráfico y las desapariciones en México.

El público en México en verdad está disfrutando la participación de Javier Ibarreche en los Oscar 2025, pues el crítico de cine e influencer ha sido muy claro al demostrar su poco cariño por la cinta de Emilia Pérez, que ha sido completamente despreciada por al audiencia en México y Latinoamérica.

🏃‍♂️✨ ¡Nuestros conductores no pierden el ritmo! Corren hasta la terraza para traernos cada detalle de esta noche espectacular. 🌟🎥 ¡La emoción de los #Oscars se vive al máximo! #ElOscarEsPara Javier Ibarreche y Linet Puente.



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN… pic.twitter.com/WXFFsfbzNq — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

El famoso ha participado por segundo año consecutivo en la transmisión de los Oscar con Azteca 7, algo que ha generado una mayor cercanía de parte del público mexicano a el canal de televisión, pues el creador de contenido es querido por la audiencia gracias a su esfuerzo en redes sociales y su personalidad afable, combinada con conocimiento de cine y actuación.

Las peleas de Javier Ibarreche y Linet Puente en los Oscar 2025

Junto a Linet Puente, Ibarreche entrevistó a Zoe Saldaña brevemente. “México, los adoro.... vengo con mucho amor y con mucha ilusión de poder traer una historia de cuatro mujeres que están desesperadas por encontrar su propia libertad, de manifestar esa historia, y algunas veces lo que quiero decir es que el arte no nos puede hacer sentir como siempre, pero si se hace con amor... nos queda aprender para seguir creciendo”, expresó Zoe.

A pesar del encuentro, la opinión del influencer no cambió, pues dejó claro que no le gusta para nada la cinta de Emilia Pérez. “Lo reitero Emilia Perez no se merece ningún premio”, expresó el creador de contenido. Esto generó uno de los primeros roces en la jornada, pues Linet no perdió la oportunidad de elogiar a Zoe por detenerse a hablar con ellos brevemente, dejando de lado las críticas.

JAVIER IBARRECHE EL MAN CON MÁS HUEVOS DEL UNIVERSO pic.twitter.com/VgT7nMAl6Y — Nathalya (@nathalyawasbrum) March 3, 2025

A lo largo de la transmisión, hubo varias discusiones entre ambos conductores, pues mientras que Ibarreche destacó por sus comentarios brutales contra la cinta, la famosa trataba de suavizar las declaraciones al destacar cosas positivas de la cinta de Jacques Audiard.

Incluso, al anunciarse que la cinta francesa no ganó Mejor Película Extranjera, el también actor bailó de la felicidad.

"Todo el mundo tiene derecho a su estúpida opinión"



Javier Ibarreche sobre cómo a Linet Puente por decir que sí le gustó Emilia Perez. pic.twitter.com/7ubMAKm73a — Omen │ Cristian Elizalde (@omen_raw) March 3, 2025

Emilia Pérez se encuentra nominada a las siguientes categorías: