Erubey de Anda estalla contra Niurka y asegura que ‘prefiere ser sumisa’ en La Casa de los Famosos All Stars| VIDEO

Erubey de Anda protagonizó un intenso posicionamiento en La Casa de los Famosos All Stars, en el que mostró su enojo y no dudó en lanzarse contra Niurka Marcos, a pesar de que la famosa cubana no era a quien debía enfrentarse. Además, habló sobre como muchos la perciben como alguien ‘sumisa’ por sus acciones con Lupillo Rivera.

Erubey le grita a Niurka en el posicionamiento

A pesar de que Erubey de Anda se posicionó detrás de Caramelo, tuvo un par de fuertes intercambios con Niurka. Al inicio del encuentro, ocurrió porque Niurka realizó un comentario mientras ella hablaba con el modelo.

“Cállate”, expresó brevemente la cantante, mirando a la vedette y poniendo la palma frente a su rostro para indicar que se detuviera. Niurka reaccionó con humor al decir “uy, cuidado”.

En otro momento, mientras Caramelo daba su réplica en la que le pedía a Erubey mostrar su personalidad, Niurka expresó que “él es un caballero” y lo repitió una y otra vez hasta que consiguió sacar de quicio a la cantante.

“¿Pueden callar a esta señora porque no deja posicionar?“, expresa para los conductores, ya exasperada por Niurka. Ante esto, Jimena Gallegos le responde que es el turno de que Caramelo hable, por lo que él continúa con su punto.

Quiero ser como Erubey 🩷😍 por eso la admiro tanto #LCDLFAIlStars pic.twitter.com/VFa1DlDrBV — Oscar Cruz Aceves 😎 (@OSCARCRUZACEVES) March 10, 2025

Erubey dice que ‘prefiere ser sumisa’

Durante el intercambio con Caramelo, el famoso cuestiono sobre una de las preguntas recientes que la joven recibió por parte del público, donde la señalaban de ser sumisa para Lupillo Rivera, pues ha mostrado una cercanía especial con él y actúa muy servicial.

“Mi amor, yo prefiero ser sumisa a ser cotorra gritona”, expresó Erubey de Anda, quien en el pasado había negado serlo, al indicar que solo buscaba cuidar a su equipo de la mejor forma.

Caramelo diciéndole a Erubey que deje de ser sumisa y ella dice que prefiere serlo a ser una gritona????? QUÉ JAJAJAJAJA #LCDLFAllStars pic.twitter.com/Yg7W1BuNFL — 🖤 (@REALITYLlFE) March 10, 2025

Usuarios en redes sociales han reaccionado al discurso de Erubey de Anda en el posicionamiento de La Casa de los Famosos All Stars, donde muchos aseguran que la joven no lo hizo tan bien como ella pensó.