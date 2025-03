Niurka humilla a Aleska en el posicionamiento de La Casa de los Famosos All Stars: ‘Eres una víbora’ | VIDEO

Este domingo se llevó a cabo el posicionamiento en La Casa de los Famosos All Stars, dónde uno de los encuentros que más llamó la atención fue el que surgió entre Niurka y Aleska Génesis, quiénes tuvieron un encontronazo después de que la modelo se convirtiera en uno de los personajes menos queridos del programa.

Es desde hace un par de semanas que comenzó la discordia entre Niurka y Aleska, pues la actual ‘pareja’ de Luca Onestini, se puso del lado de Lupillo Rivera cuando la famosa bebé crítico las acciones del cantante de regional mexicano con Erubey de Anda.

Actualmente, la modelo es una de las nominadas para salir el próximo lunes de La Casa de los Famosos All Stars y es probable que sea la siguiente en sali,r ya que aseguran que su estrategia ha provocado El desprecio del público, así como de sus compañeros.

Niurka enfrenta a Aleska

Durante el posicionamiento, ‘La mujer escándalo’ no dudó en acercarse a Aleska para darle su opinión sobre cómo ha actuado recientemente y los conflictos que ha creado en el programa con sus compañeras.

“Tú no estás, ni puedes, no te alcanzan las neuronas para provocar ninguna tormenta”, criticó la vedette, quien también criticó que a pesar de su belleza, la venezolana no muestre algo bello en su personalidad, pues le dijo “eres una víbora que te arrastras tratando de dar lástima, de convencer”, expresó y destacó que “mete la pata”.

También le dijo que desde hace tiempo, la modelo ya no aguanta e le indica que incluso si se salvara de la eliminación, la joven “seguiría no soportando”.

Niurka barrio, trapeó y secó el piso con la Falseska y se aplaude.#LCDLFAllStars pic.twitter.com/DlwwnY0Sok — Soy Marbe (@BellaIndirecta) March 10, 2025

Ante esto, Aleska reaccionó: “La única que no soporta eres tu, Niurka. Yo no necesito estrategias para decir mentiras, crear confusión en un cuarto. Es lo único que te tengo que decir”, expresó.

“Muy poco para el veneno que destilas”, reaccionó Niurka, “lo único que hiciste fue repetir lo que yo dije, nada más”. y le aseguró que la joven se encuentra “escribiendo su destino con su veneno”.

Usuarios en redes sociales han reaccionado al encuentro, con mensajes como:

“Niurka se la comió, la masticó, la escupió, se la volvió a comer y se la trago“.

"Niurka sin insultar UNA sola vez, arrastró y dejó pelona a la pende** de Aleska“.

"Niurka nos representa a todos, justamente es lo que pensamos el 80% de los televidentes“.

"Niurka hizo lo que mejor sabe: poner en su lugar a la Falseska. ¡Se aplaude y se disfruta“.