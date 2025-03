Karla Sofía Gascón pide perdón por sus polémicas declaraciones: ‘El dolor ha sido abrumador’

Karla Sofía Gascón, la protagonista de Emilia Pérez, ha publicado una carta en la que pide disculpas por sus ofensivos comentarios emitidos desde hace años, los que la envolvieron en una fuerte polémica que muchos aseguran, le costó el premio Oscar a Mejor Actriz.

Karla Sofía Gascón pide perdón tras polémica

A través de una carta para The Hollywood Reporter, Karla Sofía Gascón pidió perdón por haber herido a diversas personas y por las ofensas que realizó a través de sus comentarios anteriores.

“Últimamente, como he sido blanco de palabras hirientes, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos; cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor, desde fuera de ese escudo frío y perturbador”, expresa la actriz española.

TE RECOMENDAMOS: Pide un alto al odio Karla Sofía Gascón envía mensaje por el Día de la Mujer y desata polémica

Agregó: “Pido perdón a todos aquellos a quienes he ofendido en cualquier momento de mi vida y a lo largo de mi trayectoria. Humildemente les pido perdón y, para honrar su bondad y comprensión, prometo comprometerme a seguir aprendiendo y escuchando, para no cometer los mismos errores en el futuro”, aseguró.

Karla Sofía Gascón promete ‘defender a México’

En la carta, la actriz también hace mención a México, al expresar: “Mi compromiso de defender a México, a todos los mexicanos y a los derechos de los más desfavorecidos sigue siendo firme. Siempre me encontrarás en el lado opuesto del fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la irracionalidad", expresó.

Mencionó que si bien no está atada a una bandera política, trata de evolucionar de manera constante. En ese sentido, aseguró que tiene “una voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, admitir errores, disculparse y perdonar a los demás cómo me perdona a ella mismo por el dolor innecesario que ha causado”, dijo.

Habla de su vulnerabilidad en la polémica

En la carta, la actriz mencionó que pasó por un momento complicado por la cancelación masiva que recibió en redes sociales: “En medio de esta inesperada y devastadora tormenta, ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable”, asegura.

“He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales. Y me he preguntado: si yo, con toda mi fuerza y preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al borde, ¿Qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir este embate? De alguna manera, lo logré. Otros no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de terminar.”, finalizó Karla Sofía Gascón.