Ex novio de Aleska Génesis la descubrió ‘vendiendo su cuerpo’

Miguel Mawad, ex novio de Aleska Génesis, ofreció una entrevista hace tiempo sobre los motivos por los que terminó con la modelo venezolana y que resurgió tras la detención de Aleska Génesis en México. En la conversación el hombre reveló que incluso tiene una demanda en su contra en Miami, por cosas perturbadoras que pasaron en su relación.

En la entrevista, el empresario empezó diciendo que él y la influencer fueron novios durante c4 años, aproximadamente y cuando ellos terminaron él estuvo de novio con Gaby Espino y Aleska se fue de novia con el reguetonero Nicky Jam.

Miguel dice que él le dio un anillo de compromiso a Aleska, él cual ella presumió en redes sociales feliz de que supuestamente se iba a casar, pero el empresario aseguró que en ese periodo él descubrió muchas cosa sobre la modelo venezolana, lo que llevó a la decadencia de su relación.

“Más allá de infidelidades, descubrí deslealtades, descubrí que vendía su cuerpo a otros hombres a cambio de dinero, a cambio de viajes, a cambio de regalos y es ahí cuando yo tomo la decisión de terminar, yo la encaro con pruebas en la mano, le digo las cosas como son y cierro ese capítulo”, confesó Miguel Mawad en la entrevista.

El empresario señaló que él decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos porque ella estaba diciendo cosas que no son verdad y quería que la gente supiera la verdad.

“Yo encaré, yo terminé, yo tuve mi luto, solté y seguí mi vida, ella no es parte de mi vida, a mi no me interesa qué hace, simplemente quiero que la gente sepa la verdad”, mencionó Miguel.

Ex novio de Aleska Génesis asegura que tiene pruebas en contra de la modelo

Durante la entrevista a Miguel Mawad se le preguntó si él tenía pruebas de las acusaciones contras la influencer sobre que ella recibía regalos y dinero a cambio de noches de pasión, a lo que él aseguró que sí.

“Cuando yo la encaré, la descubrí con las pruebas en la mano, ella me cayó a golpes y me partió la cara, me partió la nariz, me partió la boca, yo empecé un proceso legal que va a ser público en la Corte de Miami y ahorita no puedo mostrar esas pruebas”, dijo.

“Yo estoy seguro que ella estaba bajo los efectos de la droga, están las cámaras de la calle, se ve en su cara que está bajo efectos de droga, ella me cae a golpes y dedico empezar ese proceso”, mencionó Miguel, quien negó haber golpeado a Aleska Génesis.

Aunque él negó haber golpeado, en redes sociales se filtraron videos en los que se revelan las agresiones físicas que la modelo venezolana habría sufrido por parte del empresario.

Ex Nicky Jam dice que Miguel Mawad hizo campaña de desprestigio

Miguel Mawad presentó ante la corte de Miami Dade una demanda formal que incluye material audiovisual y documentación sobre presuntas actividades ilícitas de Aleska Génesis. El empresario venezolano asegura poseer registros de transacciones bancarias y conversaciones comprometedoras.

La defensa legal de la modelo ha respondido categóricamente a estas acusaciones, calificándolas como una campaña de desprestigio orquestada por su antiguo compañero sentimental. Sus abogados preparan una contrademanda por difamación y daños a su imagen pública.

Este conflicto legal suma un nuevo capítulo a la controversia que rodea a la influencer, quien mantiene su inocencia frente a los señalamientos de Mawad y rechaza cualquier vinculación con actividades ilegales.

Nicky Jam y su polémica relación con Aleska Génesis

La relación entre Nicky Jam y Aleska Génesis también ha estado marcada por situaciones polémicas. El cantante puertorriqueño, quien mantuvo un romance con la modelo durante siete meses en 2021, apareció recientemente en su cuenta de Instagram bailando y celebrando, justo cuando se dio a conocer la detención de su ex pareja.

La venezolana, quien cuenta con más de 5.6 millones de seguidores, había manifestado en La Casa de los Famosos que todavía guardaba sentimientos por el intérprete. Días después de su eliminación del programa y posterior arresto en las instalaciones de Endemol, el reguetonero publicó historias mostrándose feliz con su nueva pareja.

Durante su participación en el reality show, Aleska reveló detalles sobre su tumultuosa relación con el artista, describiendo comportamientos obsesivos y control mutuo de teléfonos y ubicaciones.

Aleska Génesis antes y ahora

La transformación de Aleska Génesis ha marcado su trayectoria en el mundo del entretenimiento. La modelo venezolana inició su carrera en 2015, destacándose en las pasarelas de Nueva York, París y Milán. Su presencia en estos eventos la catapultó hacia el reconocimiento internacional.

En 2020, la empresaria lanzó su propia línea de fragancias de lujo, Mala Fragrance, consolidándose como una exitosa emprendedora. Los cambios en su apariencia física han sido evidentes a lo largo de los años, generando interés mediático y debates en redes sociales.

La influencer, quien actualmente cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, ha diversificado su carrera participando en reality shows y expandiendo su presencia en el mercado de la moda y belleza.

Aleska Génesis antes y ahora ı Foto: TikTok

¿Qué hizo Aleska Génesis?

La Fiscalía General del Estado de México detuvo a Aleska Génesis Castellanos tras su salida del reality show el 10 de marzo. Las autoridades la trasladaron al penal de Santa Martha Acatitla por su presunta participación en el robo de relojes de alta gama.

Francisco Javier Rodríguez Borgio, conocido como el Zar de los Casinos, presentó una denuncia formal contra la venezolana. El empresario mexicano asegura que ella sustrajo tres relojes valuados en más de 10 millones de pesos de una caja fuerte.

La defensa legal de Aleska Génesis Castellanos mantiene que la orden de aprehensión carece de validez. Su hermana Michell Roxana denunció públicamente que todo forma parte de una estrategia orquestada por Borgio para perjudicar su imagen.

Aleska Génesis y Clovis

La detención de Aleska Génesis Castellanos provocó una reacción inmediata de Clovis Nienow, quien mostró su apoyo incondicional a su expareja en el programa “Hoy Día”. El presentador mexicano, visiblemente afectado por la situación, necesitó atención médica tras conocer la noticia en plena transmisión.

La pareja, que terminó su relación en enero de 2025 tras siete meses de noviazgo iniciado en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, mantuvo una amistad cercana. Durante su tiempo juntos compartieron momentos memorables, incluyendo una romántica propuesta de noviazgo bajo el mar en la Riviera Maya.

Clovis expresó su confianza en la inocencia de Aleska y pidió que se esclarezcan los hechos para garantizar su bienestar.

Aleska Génesis Castellanos

La trayectoria profesional de Aleska Génesis refleja una notable evolución en el mundo del modelaje y los negocios. La venezolana ha logrado consolidar su marca personal a través de proyectos empresariales exitosos, destacando su línea de trajes de baño “Sense of G” que ha conquistado mercados internacionales.

¿Cuántos hijos tiene Aleska?

De acuerdo con registros públicos y declaraciones recientes, Aleska Génesis Castellanos no tiene hijos hasta marzo de 2025. La influencer ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de formar una familia en el futuro.

Durante su participación en La Casa de los Famosos 2024, la celebridad expresó que visualiza tener descendencia cuando encuentre la pareja adecuada. En una conversación íntima con sus compañeros del reality, reveló que le gustaría ser madre de dos pequeños.

La empresaria dedica actualmente su tiempo a sus proyectos profesionales y al cuidado de sus mascotas, con las que comparte frecuentemente momentos en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a aleska de la casa de los famosos?

La noche del 10 de marzo, tras convertirse en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, Aleska Génesis fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado México en las instalaciones de Endemol.

Las autoridades mexicanas la trasladaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla por su presunta vinculación con el robo de relojes de lujo valuados en más de 10 millones de pesos.

La modelo venezolana ya había enfrentado una situación similar en enero de 2024, cuando logró obtener un amparo legal. Esta vez, el documento que suspendía su proceso judicial había vencido, permitiendo que las autoridades ejecutaran la orden de aprehensión pendiente.

¿Que estudio Aleska Génesis?

Su presencia en las principales pasarelas de Latinoamérica la posicionó como una de las modelos más cotizadas de la región. En 2022 recibió el premio “Influencer del Año” en los Latin Fashion Awards por su impacto en la industria de la moda.

La empresaria también ha desarrollado colaboraciones con reconocidas marcas de cosméticos y ha participado como imagen de campañas publicitarias para firmas de lujo en México, Estados Unidos y Europa.