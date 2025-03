Independiente Isabel, ¿donde ver el drama de la chica abandonada por sus seis hermanos?

Independiente Isabel es un drama chino en formato vertical que se ha vuelto muy popular en redes sociales por su trama.

La historia sigue a Isabel, quien después de la muerte de sus padres queda bajo la protección de sus seis hermanos.

Sin embargo la muerte de sus padres también trajo consigo a Ana, una joven que también quedó huérfana en el mismo accidente que los padres de Isabel.

Los hermanos deciden tomarla como hermana adoptiva, en agradecimiento por considerar que el padre de la chica murió por salvar a Isabel en el trágico accidente.

Isabel comienza a notar intrigas y manipulaciones de Ana para que sus hermanos la rechacen.

Todo termina de una forma trágica para Isabel, pero la vida le da otra oportunidad y regresa en el tiempo a un momento en que puede desenmascarar a la malvada hermana adoptiva.

Sabiendo todo lo que va a ocurrir Isabel sigue un camino que la llevan a poner distancia de sus hermanos, de quien sólo recibía desprecios y humillaciones y nunca estuvieron para ella cuando la necesitaban.

Isabel se enfrentará a la decisión de mantenerse junto a sus hermanos y perdonarlos o seguir adelante por su cuenta.

La llegada de Ana a la familia de Isabel la aleja de sus hermanos. ı Foto: YouTube

¿Dónde ver el drama chino Independiente Isabel?

Independiente Isabel ha sido distribuido ampliamente en plataformas de video y redes sociales, presentando una narrativa de traición, transformación y venganza.

La disponibilidad y calidad pueden variar según la plataforma, por lo que se recomienda verificar la autenticidad y derechos de autor de los contenidos antes de visualizarlos.​

Aunque muchos usuarios buscan este drama como Independiente Isabel, también se encuentra con otros títulos y otros idiomas.

El drama completo “Independiente Isabel” puede encontrarse en YouTube con subtítulos en español. También se encuentra con el título “Los seis hermanos sólo adoraban a su hermana falsa. Cuando ella regrese, se arrepentirán”.

En esa misma plataforma está disponible bajo el título “Nicky’s Payback No Regrets” con subtítulos en inglés, pero con posibilidad de activar los subtítulos en español.

Con ese mismo nombre se puede encontrar el drama completo en Dailymotion.

En TikTok se han compartido clips y resúmenes del drama bajo tendencias como “Nickys Payback No Regrets Drama”.

Y en Facebook se han compartido videos relacionados con el drama, como “She Was Abandoned by Her Six Brothers—But After Rebirth, She Makes Them Pay!”.

Si estás interesado en este tipo de contenido, estas plataformas ofrecen una variedad de minidramas similares que exploran dinámicas familiares complejas y temas de superación personal.

También te puede interesar otros títulos:

Black Out un drama surcoreano de crímenes sin resolver

En 14 episodios el drama Black Out se narra la historia de Go Jung-woo, un estudiante de medicina acusado de un doble asesinato que no recuerda.

Perderte en la Niebla, un drama romántico entre una sobrina y su tío

Este drama Perderte en la Niebla se cuenta la historia de una niña que al quedar desamparada es protegida por un hombre que la adopta como su sobrina