Inyectan a Luisito Comunica con material radioactivo: ‘Me verán por dentro’

Desde hace un par de semanas, el estado de salud de Luisito Comunica ha generado preocupación en las redes sociales. Si bien el influencer ya aclaró qué fue lo que sucedió, sus seguidores permanecen atento a los pormenores de su recuperación y sus visitas al médico.

Luisito Comunica comparte que lo inyectaron con material radioactivo

Fue a mediados de febrero que Luisito Comunica habló sobre su estado de salud y una operación a la que se sometió: “Me tuvieron que extraer con una cirugía, unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien”, resumió el creador de contenido.

En una historia de Instagram, el influencer escribió: “Me van a inyectar un material radioactivo en las venas para unos estudios que me harán”, contó al mostrar el tubo con el signo de advertencia.

Inyectan a Luisito Comunica con material radioactivo. ı Foto: IG: @luisitocomunica

Después, en otra historia contó la situación más a detalle y aseguró que no podría acercarse a mujeres embarazadas durante el día por tener esto dentro del cuerpo. Explicó que el estudio lleva el nombre de “gammagrama” y describió qué era.

“Un gammagrama es una prueba diagnóstica de medicina nuclear que utiliza una pequeña cantidad de material radioactivo para crear imágenes de los órganos y tejidos internos del cuerpo”, explica en la imagen.

Añadió otra foto en la que podemos ver un aparato en el hospital, el cual sería utilizado para este tipo de estudios. “Con esta máquina básicamente me verán por dentro y podrán ver si todo ha salido como debe ser con mi cirugía”, explica.

Inyectan a Luisito Comunica con material radioactivo. ı Foto: IG: @luisitocomunica

¿Qué le pasó a Luisito Comunica?

El creador de contenido explica que su salud desmejoró de un momento a otro y fue el intenso dolor de espalda, lo que lo llevó a acudir al hospital. “Estaba en la computadora, llegó mi perrito para jugar con la pelota. Me agacho a recoger la pelota y en el momento en que me pongo de pie, ¡ay! Un dolor en la espalda que yo nunca había sentido algo así. Un dolor que me impedía ponerme de pie", relató.

Tras unos estudios, le revelaron que al parecer, lleva años desarrollando unas hernias en los discos de la columna, algo que implica un desgaste prematuro de la columna. “Tú estás condenado a tener esto desde que naciste”, le dijo el doctor a Luis, pues al parecer, el padecimiento es consecuencia de tener una columna completamente recta. “Mi cuerpo nunca me dio señales”, confesó.