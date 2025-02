Luisito Comunica revela por qué fue operado y cuál es su estado de salud: ‘Me duele existir’ | VIDEO

En los últimos días, Luisito Comunica ha generado preocupación entre sus seguidores, ya que ha compartido algunas historias en las que se mostraba en el hospital y donde contaba que había sido sometido a una operación, aunque no había revelado el motivo exacto.

¿Qué le pasó a Luisito Comunica?

Luisito Comunica aceptó que la situación de salud que enfrenta le ha hecho sentir “preocupado” y que era situación “fea” que “le ha hecho reflexionar sobre muchas cosas en la vida”. A pesar de todo, mostró una actitud positiva en general.

“Me tuvieron que extraer con una cirugía, unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien”, resumió el creador de contenido, quien bromeó al decir que “caminar le duele”.

Cuenta que fue hace tres semanas que se sentía en salud óptima y estuvo dos semanas de viaje en diversos lugares de Japón. Asegura que al volver, durmió bastante y tras hacer una serie de actividades, comenzó el dolor.

“Estaba en la computadora, llegó mi perrito para jugar con la pelota. Me agacho a recoger la pelota y en el momento en que me pongo de pie, ¡ay! Un dolor en la espalda que yo nunca había sentido algo así. Un dolor que me impedía ponerme de pie", relató.

Esto le impidió dormir muy bien y hasta cuenta que subió escaleras gateando. Si bien un quiropráctico lo atendió, él decidió ir al médico para ser atendido en forma. Fue ahí que tras unos estudios, le revelaron que al parecer, lleva años desarrollando unas hernias en los discos de la columna, algo que implica un desgaste prematuro de la columna.

Luisito Comunica actualiza su estado de salud tras ser hospitalizado. ı Foto: IG: @luisitocomunica

“Tú estás condenado a tener esto desde que naciste”, le dijo el doctor a Luis, pues al parecer, el padecimiento es consecuencia de tener una columna completamente recta. “Mi cuerpo nunca me dio señales”, confesó.

Contó además que en esta ocasión lo operaron con una cirugía laser, pero que si eso no funciona, podrían llegar a cambiarle el disco de la columna, lo que implica un proceso más invasivo.

Al mostrar como camina, Luisito Comunica se sinceró con el público: “Esperemos que el tiempo me pueda sanar para que pueda caminar bien porque esto está horrible. Me duele caminar, me duele dormir, me duele existir, es lo que es”, expresó.

Luisito Comunica explica su estado de salud