Luisito Comunica actualiza su estado de salud tras ser hospitalizado: ‘Confío en mi fuerza para salir adelante’ | FOTOS

Fue hace un par de días que se reveló que Luisito Comunica se encontraba hospitalizado , lo que generó preocupación entre los seguidores del también actor de doblaje, quién en su momento no dio demasiados detalles sobre el motivo por el que fue internado en un nosocomio.

Ahora, Luisito Comunica ha actualizado sobre su estado de salud y ha compartido diversas fotos en los que podemos ver los avances que ha tenido en el hospital en el que se encuentra internado, después de las especulaciones que han surgido en torno a lo que le pasa al famoso. Su novia Arianny Tenorio, también compartió algunos detalles sobre la situación que enfrenta su pareja en la actualidad.

Luisito Comunica desde el hospital. ı Foto: IG @luisitocomunica

Luisito Comunica actualiza su estado de salud

Fue a través de una publicación de Instagram que Luis Arturo Villar Sudeck, nombre real de la celebridad de internet, compartió con sus seguidores un poco sobre su estado de salud además de una serie de fotos en las que podemos ver cómo ha sido su estancia en el hospital.

Entre las fotos, podemos ver algunas donde tiene cables en el pecho, así como a él en silla de ruedas y siendo llevado con una camilla, con un cubrebocas y una red para el cabello. También vemos una foto más en la que se encuentra en compañía de su pareja Ari Tenorio.

"¡Victoria segura!”, comienza el mensaje en la red social, “esta frase ha sido mi motivación en estos días tan difíciles en los que se me detectó un problema un poco grave en la espalda", explicó.

El famoso menciona: “Confío en mi fuerza y en la ciencia para poder salir adelante. Gracias, doctores, por su conocimiento. Gracias, Ary, por cuidarme. Y gracias a ustedes por sus deseos positivos. ¡Será duro, pero regresaré a mi vida normal!“, finaliza.

¿Luisito Comunica regresa a su casa?

Por su parte, Arianny compartió la publicación del empresario y añadió un par de detalles, como una foto en la que se encuentra mirando a una sala desde una puerta: “pedí que me dejaran entrar y el doctor me dijo: ‘No es un parto Ary, no están haciendo un bebé’”.

En otra de sus historias podemos ver un arreglo de flores con una banda con kanjis japoneses y hace unos minutos, la famosa confirmó que ya se encuentran de regreso en casa al publicar una foto de su perro, aunque no detalló si Luisito Comunica también se encuentra en su hogar.