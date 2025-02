¿Qué significa Hissho? Palabra que usó Luisito Comunica tras salir de operación

Luisito Comunica ha compartido una foto desde el hospital después de ser operado recientemente por una afección en la espalda. El influencer compartió diversas fotos en los que podemos ver los avances que ha tenido en el hospital y también una curiosa palabra japonesa que se repite en varias ocasiones y el famoso replica en su mensaje.

“¡Victoria segura!”, comienza el mensaje en la red social, “esta frase ha sido mi motivación en estos días tan difíciles en los que se me detectó un problema un poco grave en la espalda", explicó Luisito Comunica.

“Confío en mi fuerza y en la ciencia para poder salir adelante. Gracias, doctores, por su conocimiento. Gracias, Ary, por cuidarme. Y gracias a ustedes por sus deseos positivos. ¡Será duro, pero regresaré a mi vida normal!“, finaliza.

Fue el 15 de febrero que el empresario alarmó al público al aparecer con una bata de hospital y un rostro preocupado. “Haciéndome estudios, porque ya empiezan los problemas de anciano”, explicó el actor de voz en ese momento.

El influencer tuvo que someterse a una serie de estudios, ante lo que recibió una noticia positiva: “Una preocupación grande que tenía, ya me aclaró el doctor que no es tan mala como creíamos, eso me tiene contento. No significa que estamos al cien, pero ahí andamos”, contó a sus fans.

¿Qué significa ‘Hissho’?

La palabra japonesa ‘hissho’ (escrito en kanji 必勝), se traduce como “victoria segura” y se usa para expresar confianza en que se ganará una lucha. Es una palabra ampliamente utilizada, pues es un mensaje positivo con el que se busca levantar el ánimo.

En las fotos de Luisito Comunica, podemos ver la palabra replicada en un listón blanco, el cual tiene un círculo rojo en el centro. Esto como referencia a la bandera japonesa. El influencer asegura que esta palabra le ha ayudado a sentirse esperanzado sobre su enfermedad y operación.