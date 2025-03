¿Será MJ? Sadie Sink se une a Tom Holland para ‘Spider-Man 4’

En la cronología del UCM, la escena de #SpiderMan No Way Home donde Peter visita a MJ en la cafetería, tiene lugar en la Navidad de 2024. Spider-Man pasó la Navidad patrullando las calles de New York estando completamente solo, en un mundo donde nadie lo recuerda 🥺😔 pic.twitter.com/jhuYLEuGQJ