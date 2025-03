Bárbara Islas recuerda cuando fue agredida por una compañera en televisión en vivo: ‘Fue super violenta’ | VIDEO

Bárbara Islas es una de las actrices y conductoras más exitosas de la televisión mexicana, quien en una reciente entrevista con Yordi Rosado habló sobre las complicaciones que ha tenido en su carrera, pues a pesar de su gran éxito, la famosa ha enfrentado diversos estigmas con compañeras.

La actriz ha formado parte de diversas novelas y programas de televisión, por lo que Bárbara Islas se ha convertido en una persona reconocida por el público televidente, quienes si no la vieron en Amores Verdaderos, quizá la conocieron en Vivir de Amor, Bola de Locos o 40 y 20, aunque su carrera comenzó con la conducción de programas juveniles.

Bárbara Islas habla de la vez que se peleó en vivo

La actriz habló sobre sus momentos en Telehit, donde si bien mencionó que había aprendido mucho, hubo bullying y situaciones tensas con sus compañeras. Menciona que al entrar al programa Picnic del canal, la entrada fue “super violenta”, pues a sus compañeras y al público no le pareció verla en el programa, lo que la llevó a vivir momentos poco agradables.

“De repente hay mujeres para las que la sororidad no existe”, explicó, recordando las fuertes peleas que sucedían por conseguir entrevistas con personalidades internacionales entre sus propias compañeras. Mencionó que es por ese pacto entre mujeres que trata de no hablar al respecto.

En ese sentido, recordó un momento en que fue agredida por una compañera: “Me violentó en vivo, dije ‘eso ya no puede ser’. Le dije ‘¿cuál es tu problema?‘, entonces (hizo) catarsis) me dijo ’que me quitaste todo, ¿Quién eres tú para quitarme todo'“, recordó, destacando que la situación la llevó a actuar de manera física para detener la agresión.

Menciona que además, vivió momentos fuertes por participar a su vez en la novela Amores Verdaderos, donde su papel de villana era mucho más sensual, por lo que llegó a escuchar comentarios como “¿Qué hace en Picnic si es tan vulgar?“.

“Eso para mi era horrible”, recordó, al mencionar que las personas la criticaban por las escenas de desnudos que realizó durante la novela, motivo por el que señalaban que ella no encajaba en Telehit.

Explica que este tipo de comentarios llegaron a afectarla en más de una ocasión, por lo que buscó la manera de ocultar su estilo, hasta que decidió mostrarse como es en realidad. “Tengo el estereotipo ¿sabes? (de villana)“, admitió.

Entrevista de Yordi Rosado con Bárbara Islas