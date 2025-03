Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 16 de marzo 2025?

Los atletas de Exatlón México se despiden, esta noche, de uno de los deportistas más destacados de todo el programa, incluyendo las temporadas anteriores. Por lo que el episodio de hoy será muy emotivo y estará lleno de emociones como una montaña rusa.

Las mujeres de ambos equipos están en riesgo, sin embargo, hay que recordar que del lado rojo solo está en peligro Ingrid, que es la única mujer que sobrevive de la escuadra escarlata, mientras que del lado de los azules quedan Marysol Cortés, Doris del Moral, Andrea y Evelyn Guijarro.

¿Quién sale eliminada hoy de Exatlón México?

Los spoilers ya dieron a conocer su apuesta sobre quién es la deportista que se va del programa y revelaron que la atleta eliminada de hoy en Exatlón México es Mrysol Cortés, quien sale del programa en la semana 21 del reality show deportivo más importante de la televisión mexicana.

Por el momento se desconocen las condiciones bajo las que se va a ir Sol Cortés, quien es una de las leyendas del programa que anteriormente ya se ha coronado como ganadora del juego.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el capítulo completo para conocer los detalles, sobre todo porque se van a jugar las Supervivencias para saber quiénes son las mujeres que quedarán instaladas en el duelo de eliminación.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Marysol Cortés rompe en llanto, luego de que habla con las cámaras del reality show, pues al parecer tienen problemas personales muy fuertes, pero ella no quiso expresarlos a lo largo de la temporada para no preocupar a sus compañeros, de por sí, en el arranque de la temporada tuvieron muchos problemas para ganar, por lo que ella no quería contagiar a sus compañeros de una cosa más que tuviera que ver con cargas emocionales.

Y sin duda los fans notaron que ella no estaba bien, porque en el 2022 ella fue la campeona de la temporada y en esta ocasión se le muy poco presente en los juegos, pues no destacó como en otras temporadas lo hizo y aún así logró llegar a la penúltima semana de competencia de la temporada 2025, lo que solo habla del buen nivel que tiene pese a que no estaba bien anímicamente.

Hoy se juega la eliminación, sin embargo, hay que aclarar que esta es la última eliminación regular de la temporada, el último domingo en el que se va un eliminado, a partir del lunes comienza la semana final y los atletas van a ir saliendo eliminados en la ronda de semifinal para conseguir un pase en la gran final del programa.

Participantes que quedan en Exatlón México 2025

Del lado rojo quedan tres y del lado azul quedan cinco personas, a continuación te dejamos la lista de lo que podrían llegar a la final del reality show deportivo.

Ingrid

Heliud Pulido

Mario Osuna

Evelyn Guijarro

Doris del Moral

Andrea

Christian Carrillo

Koke Guerrero