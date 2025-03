Avenged Sevenfold llega a México: Fecha, lugar, preventa, boletos y precios

No te lo pierdas

Este lunes, se dio a conocer la llegada de Avenged Sevenfold a la Ciudad de México, como parte de la gira por Latinoamérica que tendrá la agrupación, la cual se llama Life is but a Dream y que recorrerá varias ciudades importantes del sur del continente.

Fue hace unos días que se dio a conocer que Avenged Sevenfold anunciaría algo para México, pues la promotora Ocesa compartió un breve video con referencias a la banda, por lo que la expectativa de los fans aumentó sobre la próxima presentación.

Avenged Sevenfold en CDMX

Hasta el momento, solo hay una fecha confirmada para ver a la agrupación de heavy metal estadounidense. Esta es para el 11 de octubre de 2025 en el Estadio Harp Helú, el parque de béisbol que es la casa de los Diablos Rojos del México en la Ciudad de México.

El anuncio de Ocesa también revela que el evento contará con las actuaciones especiales de Poppy y Mr. Bungle, la primera sustituye a A day to remember, quienes estarán en Brasil en la misma gira.. “¡Nos vemos en el Life Is But A Dream Latin America Tour!“, celebró la promotora.

Usuarios en redes sociales han reaccionado con emoción a la noticia con comentarios como:

“Hubieran dejado a ADTR“.

“¡Y con Poppy! OMG".

“La mejor noticia del 2025“.

“Los esperamos tanto”.

Preventa y boletos

Si bien la agrupación mencionó que este 17 de marzo comenzó la preventa, esto es para quienes se registraron de manera anterior en el sitio web de la banda.

De lo contrario, puedes acceder a la preventa Banamex el próximo 20 de marzo si eres tarjetahabiente y si no, la venta general será el día 21 de marzo, donde todas las tarjetas participan.

Los costos van desde los mil 25 pesos y los 4 mil 15 pesos, de acuerdo con la zona a la que desees acceder.