Bajo el mismo brazo, ¿Dónde ver completo el drama sobre un reencuentro predestinado?

Bajo el mismo brazo narra la historia de Marco, quien años atrás sufrió un atentado por el que casi muere, pero del que fue salvado gracias a Eva, aunque eso le costó una herida en el brazo.

Por cosas del destino, ambos se reencuentran de manera inesperada, aunque en un inicio, su encuentro es algo desafortunado y lleno de tropiezos.

Esto porque Eva pensó que estaba siendo secuestrada por Marco, quien se encuentra en búsqueda de la persona que lo salvó para ayudarla.

Bajo el mismo brazo ı Foto: Especial

Al darse cuenta de que Eva y quien lo salvó pueden ser la misma persona, además de notar su potencial, busca que la contraten en su reconocida empresa.

¿Dónde ver Bajo el Mismo Brazo?

El drama chino se encuentra disponible a través de la plataforma de Daily Motion bajo el nombre en inglés de la serie, ‘Fate Guides me to You /Sweet Savior’, donde puedes ver la serie completa en un mismo video en el canal llamado FreeDramaTV.

Otra opción es ver la serie a través de YouTube en el canal Cico Dramam en inglés o por partes en TikTok, donde solo se encuentra hasta la décima parte del drama chino.