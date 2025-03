Cómo Creer en el Amor, ¿Dónde ver la serie completa de una mujer traicionada que busca venganza?

Cómo Creer en el Amor es la historia de Isabella, una mujer que vende perros calientes en la calle y oculta su verdadera identidad como la presidenta del grupo L, uno de los más importantes. Su prometido, Luka, la traiciona, pero es respaldada por el señor Bellamy, quien se casa con ella.

Al inicio de la serie, un hombre le pide matrimonio, pero ella se niega y va con su pareja, Luka. Él da un discurso en el que pide matrimonio a otra mujer y le rompe el corazón, pues prefirió a la otra por ser “más rica”.

La humillan y ella promete venganza en su contra. Mientras, llega el señor Bellamy, quien pone a su disposición todo su apoyo y le pide matrimonio rápidamente.

Ella acepta, pues es además una oportunidad para que tome venganza de quienes la lastimaron. Se casan y él le da su lealtad de manera incondicional.

Al encontrarse en un evento importante, no creen que Isabella merezca estar ahí, pero ella reacciona con dignidad.

¿Dónde ver Cómo Creer en el Amor?

La serie la puedes ver de manera oficial en la plataforma de GoodShort, donde los primeros episodios son completamente gratuitos. Al acabar esta prueba gratis, deberás contratar el servicio, lo que te permitirá ver la serie entera.

También la puedes ver a través de Dailymotion al buscarla por su nombre el inglés, como "The Lady Boss from Betrayed to Beloved". Algunas partes también están disponibles en la plataforma de YouTube, así como en TikTok, donde puedes ver incluso la serie doblada y con subtitulos al español.

Otras series que puedes ver

Estas son algunas otras series que seguro te encantarán:

La Luz que Salió de las Sombras: La historia de una joven nacida en una familia que no la considera por ser mujer. Logra huir y se convierte en una mujer exitosa, que regresa a su pueblo al enterarse que su familia planea casar a su hermana para pagar la dote de la novia de su hermano.

Mi esposo pandillero me mima hasta el paraíso: es la historia de Fiona. Su padre es adicto al juego, por lo que su familia está hundida en la pobreza, lo que complica bastante el cuidado de su madre enferma. Fiona queda embarazada tras el encuentro inesperado con un gangster.

Un pacto predestinado con el rey de la mafia: La serie explora como un jefe de la mafia salva a una joven heredera millonaria, quien casi muere por una traición de su hermana. Ambos se casan para que ella pueda acceder a su fortuna, aunque la familia no dejará que todo sea tan fácil.

La Jefa se quita la máscara: Esta historia de identidades ocultas y dramas familiares te mantendrá enganchado de principio a fin con la historia de una multimillonaria que es traicionada por su esposo, quien le pide el divorcio sin saber que es parte de una de las familias más influyentes.