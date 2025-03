¿Por qué se va el baterista de Guns N' Roses, Frank Ferrer, tras 19 años juntos?

Guns N' Roses anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la salida de su baterista de larga data, Frank Ferrer, quien estuvo con la banda durante 19 años.

La separación se describe como amistosa, y la banda expresó su agradecimiento por la amistad, creatividad y estabilidad que Ferrer aportó a lo largo de su tiempo con ellos, deseándole éxito en sus futuros proyectos musicales.

¿Quién es Frank Ferrer?

Frank Ferrer es un músico estadounidense nacido en Nueva York, reconocido principalmente por su papel como baterista de Guns N' Roses.

Antes de unirse a la banda, Ferrer fue miembro de grupos como The Beautiful, Love Spit Love y The Psychedelic Furs, demostrando su versatilidad y talento en diversos géneros musicales.

Su incorporación a Guns N' Roses en 2006, inicialmente como reemplazo temporal, se convirtió en una colaboración de largo plazo, participando en giras y grabaciones significativas, incluyendo el álbum Chinese Democracy.

La salida de Ferrer marca el fin de una era para la banda, ya que fue el baterista con mayor tiempo de servicio en la historia de Guns N' Roses.

Su contribución al sonido y éxito del grupo es ampliamente reconocida por fans y críticos por igual.

¿Qué dijo Guns N´Roses sobre la salida del baterista Frank Ferrer?

La banda estadounidense compartió un emotivo mensaje de despedida para Frank Ferrer, su baterista por 19 años.

Publicaron en Instagram algunas fotografías donde aparece el músico, acompañadas del siguiente texto: “Gracias, Frank. Por la amistad, la creatividad y la presencia robusta de los últimos 19 años”.

Los motivos de la salida de Ferrer no fueron revelados, sin embargo, se especula que no estaría motivada por una pelea o desacuerdo, pues la banda expresó que es una “salida amistosa”.

Mientras tanto, los fans le desearon éxito al baterista y le hicieron saber que lo extrañarán.

Otros seguidores, pidieron que Matt Sorum o Steve Adler tomaran el lugar de Frank Ferrer.

“Necesitamos a Matt o Steve en la batería”, dijo @edwardcrowthermusic.

Steven Adler fue el baterista original de Guns N' Roses y estuvo presente durante los primeros años de la banda, participando en la grabación del icónico álbum Appetite for Destruction (1987), uno de los discos más vendidos y famosos en la historia del rock.

Sin embargo, Adler fue despedido de la banda en 1990 debido a problemas relacionados con el abuso de sustancias.

Mientras tanto, Matt Sorum fue el baterista de Guns N' Roses durante gran parte de su época más exitosa, participando en la grabación de dos de los álbumes más emblemáticos de la banda: Use Your Illusion I (1991) y Use Your Illusion II (1991). Sorum se unió a la banda en 1990, reemplazando a Steven Adler.