J-Hope, un show lleno de furor y emociones

J-Hope regresa a México como parte de su gira Hope on The Stage.

¿Qué puede hacer un fan por un artista?, ¿hasta qué punto llega la entrega de una persona por su cantante favorito? Son preguntas que al menos fueron respondidas antes, durante y después del concierto de J-Hope, integrante de BTS, que volvió a México tras siete años de ausencia y fue recibido de una manera especial: con cartas que su ARMY reunió en un gran contenedor afuera del Palacio de los Deportes, con mariachis que le llevaron en los alrededores del recinto, gritando las rejas del Domo de Cobre, con mensajes de amor en carteles, con alegría reflejada en decenas de jóvenes corriendo hacia los accesos del inmueble, con canciones como ”Cielito lindo”, que su fandom entonó previo al show, así como gritos y cantos que nunca pararon durante poco más de dos horas de concierto.

Esa entrega fue mutua, porque J-Hope sintió todo ese cariño y por eso en una parte del espectáculo les dijo en coreano con una traducción al español: “Si siguen así me van a dar ganas de quedarme en México… Me hacen sentir como en casa, son increíbles, quiero dar un show más grande todavía… Cuando digo esto no es broma, este momento nunca lo voy a olvidar, va a estar en mi corazón”, expresó contento y formó un corazón con sus manos para después soltar: “Te amo mucho, México”, en español.

Bailarines acompañaron a J-Hope con coreografías que emocionaron a su ARMY. ı Foto: Cortesía de HYBE

Sus seguidores, en su mayoría jóvenes entre 15 y 25 años, enloquecieron y los gritos aumentaron, al igual que el ruido que hicieron con sus pies, logrando que el Palacio de los Deportes retumbara como nunca; además, resonó: “J-Hope, hermano, ya eres mexicano. J-Hope, hermano, ya eres mexicano”.

El show comenzó con un video en el que se vio al artista en dos escenas: en una estaba vestido de negro entre la nieve y en otra, acostado sobre una cama con un atuendo rojo. En cada bloque del concierto la historia del clip se iba narrando.

La aparición de J-Hope fue espectacular: sobre una plataforma cubierta con una tela roja, al verlo con un atuendo que evocaba a Michael Jackson –con un guante con detalles en diamantes—su ARMY gritó hasta dejar sordo a más de uno. Las primeras canciones que interpretó recordaron los inicios de su carrera en solitario: “What if…” y “Pandora’s Box”, de su primer álbum solista Jack In The Box.

También incluyó la icónica “STOP”, en la que llenó de fuego el escenario, tanto en las proyecciones de las pantallas como en los fuegos artificiales que le dieron un toque de explosión a este número.

“Me gusta mucho México”, dijo en español para dar la bienvenida a su público, que llevó sus ARMY Bomb (lightstick de BTS) para también ambientar el espectáculo, a veces tiñendo el Domo de Cobre de rojo y otras de blanco o amarillo.

Para “MORE”, J-Hope sorprendió al subir en una estructura que se colocó en el centro del escenario. Bailarines lo acompañaron con coreografías que emocionaron al público.

J-Hope sorprendió con atuendos "street style". ı Foto: Cortesía de HYBE

La segunda parte del show, que forma parte de la gira Hope on The Stage fue todavía más sorprendente, porque bailarines hicieron una digna exhibición de break dance. Después J-Hope apareció con un atuendo muy street style: gorro, chamarra y pantalones de mezclilla para entonar algunos éxitos de su álbum Hope on The Street Vol. 1.

Con “lock/unlock” se proyectaron imágenes de ciudades, un puente, Metro. Parecía que J-Hope caminaba por esos lugares. Esta parte del show destacó por los diversos números de baile, tanto a cargo del cantante como de los ejecutantes que lo acompañaron. En una de las canciones cayó confeti en la pista.

Sin duda, una de las canciones que más entonaron sus seguidores fue “Sweet Dreams” con la que J-Hope volvió a demostrar su talento en el baile. Cuando movía sus caderas, su fandom gritaba con todas sus fuerzas. La emoción aumentó cuando interpretó “Mona Lisa”. Fue tanta la energía que dijo: “Esto es muy loco” .

También hubo oportunidad para saludar a sus fans, pues J-Hope bajó del escenario para cantar cerca de sus emocionadas seguidoras.

Palacio de los Deportes lució abarrotado por el show de J-Hope. ı Foto: Cortesía de HYBE

En el concierto que incluyó otros éxitos como “Daydream”, en la que apareció cantando sobre una cama, y “Chicken Noodle Soup”, que originalmente canta con Becky G. Además de derrochar talento, el artista tuvo algunas interacciones con el público, como cuando les pidió que se agacharan para saltar con todas sus fuerzas.

Entre gritos eufóricos, como si no hubiera transcurrido ningún minuto del concierto, pasadas las 22:00 horas el show finalizó. Para muchas fue un sueño cumplido, ver por primera vez a J-Hope.

cehr