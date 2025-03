Koke Guerrero rompe el silencio tras perder en Exatlón México, ¿se dejó ganar? ‘Perdónenme’

Koke Guerrero era el favorito para ganar la final de Exatlón México, sin embargo, El Hechicero del Aire no pudo complacer a sus fans y terminó perdiendo ante Mario Osuna del equipo rojo.

El gimnasta realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de que se acabó el programa y contó los verdaderos motivos por lo que perdió en la final y no pudo mantener el título, ya que si hubiera ganado éste hubiera sido su cuarto trofeo, superando así a Mati Álvarez.

Koke Guerrero dice por qué perdió la final de Exatlón México

Koke Guerrero hizo una transmisión en vivo en su Instagram y ahí confesó que no ganó porque se relajó durante la final, señaló que simplemente no dio el nivel y por eso perdió.

Indicó que no fue a propósito o que no quisiera ganar, sino que la competencia se dio así y él no se siente mal, pues aseguró que él dio su mejor esfuerzo en el juego que cada que pasaba se encomendaba a Dios para decirle que cada triunfo era para él.

El sinaloense mencionó que aunque él no se siente mal por el nivel que entregó en la final, si se siente mal por sus fans, les dijo en la transmisión “perdónenme a todos los que lloraron conmigo… los quiero muchísimo y no los merezco”, les dijo el deportista a sus fans.

Indicó que cuando regrese a México y si sus fans lo perdonan y lo quieren ir a ver al aeropuerto en CDMX o en Sinaloa, que él los va a recibir con mucho cariño.

Asimismo indicó que no siempre puede ganar y que después de tantas victorias ya le tocaba perder y aseguró que se siente raro por haber sido derrotado en la gran final de Exatlón México.

Koke Guerrero era el favorito, las encuestas de los fans señalaban que creían que El Hechicero del Aire iba a barrer los circuitos con Mario Osuna, sin embargo, para todos fue muy sorpresivo que el futbolista ganara, pero no imposible, ya que El Mono fue uno de los más destacados durante toda la temporada, sin embargo, su único defecto fue pecar de soberbio, pero de ahí en fuera logró sacar a todos los rivales que le estorbaban para él coronarse campeón.

Mario Osuna manifestó ganar y lo hizo mientras lo acompañaban su esposa y sus hijos, quienes vivieron en primera fila el campeonato del futbolista.