¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark? El nuevo Dewey para ‘Malcom El del Medio’

La noticia del regreso de la serie de Malcom El del Medio desató buenos comentarios hace un par de meses aunque una de las grandes incógnitas era si podríamos tener de vuelta al cas original por completo, sobre todo al actor original detrás del personaje de Dewey.

No todos se han sorprendido, pero muchos sí se han desilusionado ante la revelación de que no veremos a Erick Per Sullivan en el proyecto y que su personaje de Dewey ha sido re casteado y lo interpretará el actor Caleb Ellsworth-Clark.

Erik Per Sullivan no regresará a interpretar a Dewey en el revival de #MalcolmElDeEnmedio En su lugar se ha recasteado a Caleb Ellsworth-Clark. pic.twitter.com/v6qkhB47QM — The Top Comics (@TheTopComics) March 25, 2025

Por otro lado Christopher Masterson y Justin Berfield sí volverán a la serie que produce Disney+, donde regresarán a sus personas de Francis y Reese, respectivamente.

¿Quién es Caleb Ellsworth-Clark?

Caleb Ellsworth-Clark es un actor canadiense de teatro y cine. Es conocido por sus papeles en películas como The Silencing o Spiral: From the Book of Saw. En televisión, Caleb ha participado en series como Wynonna Earp y The Expanse.

Además de su trabajo en cine y televisión, Caleb ha participado en producciones teatrales en Canadá, consolidando su reputación como un actor versátil en ambos medios. No es mucho más lo que se sabe sobre el joven actor.

¿Qué le pasó al actor de Dewey?

A lo largo de los años, el público se ha preguntado qué ha sucedido con el joven Erik Per Sullivan y al parecer su desaparición del medio artístico tiene que ver con que el joven prefirió alejarse de las cámaras y vivir una vida normal cuando terminó Malcom el del Medio. Actualmente, incluso se sabe que el joven tiene un grado en Literatura Victoriana.

Erik Per Sullivan no regresará como Dewey para la serie secuela de Malcolm In The Middle:



Esto no es algo malo, pues desde el final de la serie, Erik quiso alejarse de la actuación y seguir con su vida de forma tranquila, enfocándose en estudiar.



Actualmente, incluso tiene un… pic.twitter.com/TWdXlgez7V — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) March 25, 2025

Malcom El del Medio tendrá cuatro episodios nuevos en los que podremos ver nuevas interacciones entre los entreñables personajes principales, ahora que Lois y Hal son adultos mayores y sus hijos, han crecido.

El elenco principal del programa es conformado por: