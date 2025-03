Tras un matrimonio relámpago, la esposa dejó de actuar, ¿Dónde ver el drama sobrenatural?

Tras un matrimonio relámpago, la esposa dejó de actuar es la historia de Sofía Fernández y Alex López. Hace seis años, compartieron una noche juntos en un hotel.

Al despertar, Sofía borró los recuerdos de esa noche de la mente de Alex y se retiró a las montañas Esmeralda, donde dio a luz a su hija, Coco Fernández. Seis años después, Coco desciende de las montañas para asistir a una cita a ciegas en lugar de su madre, pero accidentalmente se encuentra con Alex.

La niña lo abraza y lo llama “papá”, lo que lleva a Alex a darse cuenta de que tanto Coco como su madre le resultan increíblemente familiares. ​Tras el inesperado encuentro, este queda intrigado por la familiaridad que siente hacia la niña y su madre, Sofía.

Decide investigar más sobre ellas, descubriendo que Sofía es la mujer con la que compartió una noche hace seis años, aunque no recuerda los detalles debido a que Sofía borró sus recuerdos .A medida que Alex se acerca a Sofía y Coco, comienza a recuperar fragmentos de esos recuerdos perdidos.

Sofía lucha con la decisión de revelar la verdad a Alex y permitirle formar parte de la vida de Coco.La historia se desarrolla explorando temas de amor, perdón y la importancia de la familia. Se agrega a la serie un toque sobrenatural que te impactará.

¿Dónde ver Tras un matrimonio relámpago, la esposa dejó de actuar?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de Goodshorts, donde puedes ver la historia completa por partes. Los primeros 13 episodios son gratis y después, deberás pagar para seguir disfrutando de la historia en esta plataforma de dramas.

La serie también se encuentra disponible al buscarla en Dailymotion por el nombre en inglés de la cinta, que es After a Flash Marriage, She Stops Pretending! CEO Shocked by her true power, en el canal de Short Drama.

