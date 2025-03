La IMPACTANTE FOTO de Belinda que obsesiona a la gente

La cantante Belinda es una de las mujeres más bellas que cautiva con su impactante físico y nuevamente volvió a conmocionar en redes sociales por su figura, ya que la intérprete de “Luz sin gravedad” publicó una fotografía de infarto.

En medio de la polémica entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, Belinda demostró que está viviendo su mejor momento, que está imparable y que se ve más bella que antes.

La foto de Belinda de la que todos hablan

Belinda publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con un pantalón de mezclilla holgado, que le llega abajo de la cadera y un diminuto top negro. La cantante se tomó una selfie frente al espejo, por lo que ella sostiene su celular y hace una señal de “amor y paz” con los dedos.

En la imagen Belinda deja al descubierto su abdomen y muestra que está perfectamente plano, lo que la hace lucir una silueta espectacular.

La imagen desató muchos comentarios para la cantante de “Sapito”, positivos, pues sus fans aseguran que su foto es irreal y se ve increíble.

Belinda y la foto de la que todos hablan ı Foto: Belinda

Fans reaccionan a foto de Belinda

La cantante de “Boba niña nice” generó sentimientos encontrados en sus fans, pues todos se lanzaron con halagos para la artista, pero otros más hicieron bromas sobre que gracias a la escultural figura de Belinda ellos ya no quieren comer para ver si pueden conseguir un cuerpo como el de la también actriz.

“Porfavor Beli ya no subas eso que me incomoda a mi y a mis chetos con salsa”, “Y Yo cenándome 2 quesadillas de harina”, “Me acabo de comer tres hamburguesas”, “De repente se me quitó el hambre”, “Estaba por cenar unos taquitos, pero de pronto ya no se me antojaron”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Belinda y Cazzu

Hace unos días la mexicana se volvió tendencia en redes sociales porque comentó en las redes sociales de Cazzu, la rapera argentina que también fue pareja de Christian Nodal.

Julieta, nombre real de la rapera, publicó una canción que se llama “Con otra” que va con dedicatoria para Ángela Aguilar, en la que le advierte que Nodal la va a engañar así como le hizo a sus otras parejas, como ella y presuntamente a Belinda.

La cantante de “Amor a primera vista” publicó un comentario en el video de Cazzu de esa canción y con esto demostró su apoyo a la argentina, dejando claro que entre ellas no hay ninguna rivalidad y que el verdadero villano de la historia es Nodal.

Los fans se emocionaron tanto con estos comentarios que pidieron que las dos famosas hagan una colaboración de un tema musical, las dos son compositoras y cantantes, por lo que sería un éxito, según los usuarios.