La súplica de mi exnovia, ¿dónde ver este drama de un triángulo amoroso que acaba con la paciencia y el corazón?

La súplica de mi exnovia es un drama de 59 episodios que presenta una intensa historia de desamor, manipulación emocional y segundas oportunidades.

La protagonista, Lana Villa, decide pasar tiempo con su primer amor, Ben Zamora, en lugar de celebrar su tercer aniversario con su novio actual, Santiago Cortez.

Esta decisión rompe la confianza entre ambos, y Santiago, incapaz de tolerar más desplantes, decide poner fin a la relación y aceptar una oferta de trabajo en el extranjero.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Lana, lejos de aceptar el final, se mantiene indiferente a la ruptura inicial y continúa interfiriendo en la vida de Santiago, quien lucha por mantenerse firme ante la manipulación emocional.

El drama retrata las tensiones que surgen cuando una relación se convierte en un campo de batalla sentimental, en donde el perdón y la dignidad se enfrentan constantemente.

¿Quién es Lana Villa?

Lana es una mujer atrapada entre el pasado y el presente.

Su incapacidad para soltar a su primer amor la lleva a cometer errores que afectan profundamente a su relación actual.

Tras perder a Santiago, intenta recuperarlo, aunque sus métodos generan tensión y rechazo.

Su personaje representa la lucha interna entre la nostalgia romántica y la necesidad de madurar emocionalmente.

¿Quién es Santiago Cortez?

Santiago es un hombre comprometido que valora la lealtad y el respeto en una relación.

Su decisión de terminar con Lana es producto del agotamiento emocional, y su marcha al extranjero simboliza su deseo de cerrar un ciclo.

A lo largo de la historia, Santiago enfrenta el dilema de mantener sus principios o ceder ante los ruegos insistentes de su exnovia.

¿Dónde ver La Súplica de Mi Exnovia?

El drama está disponible en DramaBox y cuenta con 59 episodios y puede verse desde el sitio web o a través de la aplicación móvil oficial de DramaBox.

Esta plataforma se especializa en microdramas con subtítulos en español, lo que permite una experiencia de visualización rápida y accesible.

La historia también está disponible con el título en inglés "Love that wasn´t meant to last".

Por em momento no se está disponible la historia en otras plataformas.