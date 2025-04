Mis Tres Tesoros, ¿Dónde ver la serie completa de superpoderes y reunión familiar?

En la serie de Mis Tres Tesoros, Emily Harper es una mujer cuya familia la vende al mejor postor por una noche. Desesperada, escapa y tiene un encuentro con el multimillonario Charles Sinclair, del cual nacen trillizos.

Sin embargo, su cruel hermanastra Vivian le arrebata a uno de los bebés y la engaña haciéndole creer que nació muerto. Con el corazón destrozado, Emily huye con sus dos hijos restantes, quienes con el tiempo desarrollan habilidades sorprendentes: uno es un supergenio y la otra posee una fuerza sobrehumana.

Años después, Emily regresa a la ciudad y descubre que Vivian está comprometida con Charles y criando al hijo que le robó. Sin saberlo, el niño tiene un sexto sentido que le permite reconocer a Emily como su verdadera madre.

Con la ayuda de sus dos hermanos, los tres niños idean un plan para reunir a sus padres y desenmascarar a las malvadas familias que los separaron. A medida que la historia avanza, el amor, la justicia y los lazos familiares se ponen a prueba en una batalla contra la traición y la codicia.

¿Dónde ver Mis Tres Tesoros?

La serie se encuentra dospponible a través de la plataforma Goodshort, donde aparecen los 54 episodios que conforman la historia. Puedes mirar de manera gratis los primeros 13 capítulos antes de tener que comprar la serie en el servicio para disfrutar la historia completa. Hasta ahora, la plataforma no se encuentra disponible en algun otro servicio de streaming.

También la puedes encontrar sin interrupciones a través de la plataforma de Dailymotion, donde deberás buscarla por su nombre en inglés, Power of Three Set me Free en el canal de irJonathan.

