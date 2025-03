Consentida por mi esposo de matrimonio exprés, ¿Dónde ver el drama de una boda forzada?

Consentida por mi esposo de matrimonio exprés es una serie romántica. La trama sigue a Eva García, quien es enviada por su madrastra a una cita arreglada, por lo que busca evadir de la situación.

Para escapar, Eva besa en público a Hugo Díaz, un apuesto desconocido que resulta ser el presidente del Grupo Díaz. Hugo, buscando una esposa de contrato para tranquilizar a su abuelo enfermo, propone a Eva un matrimonio temporal de tres meses.

Consentida por mi esposo de matrimonio exprés ı Foto: Especial

A medida que conviven, los sentimientos entre ellos evolucionan, enfrentando juntos diversos desafíos y secretos del pasado.

La serie comienza con la extraña cita, donde Eva se encuentra muy incómoda en su cita arreglada con un hombre que no le gusta, al ser mucho mayor que ella y poco atractivo. La mujer demuestra su desinterés al besar a Hugo, quien se sorprende por la acción, lo que aleja al hombre no deseado.

A pesar de ello, él termina por pedir que se case con ella, por lo que se convierte rápidamente en su prometida, lo que desata sorpresa entre los conocidos del hombre por su inesperada relación.

Por este motivo, Eva tendrá que enfrentar el ser juzgada por otras personas que no están de acuerdo con su relación. Por su parte, ella demuestra que no necesita de la protección de nadie para cuidarse y no dudará en hacer lo posible para seguir sus propios deseos.

¿Dónde ver Consentida por mi esposo de matrimonio exprés?

Hasta el momento, la serie solo la puedes ver a través de la plataforma Goodshort, donde aparecen los 90 episodios que conforman la historia. Puedes mirar de manera gratis los primeros 8 capítulos antes de tener que comprar la serie en el servicio para disfrutar la historia completa.

Otras series

Estas son algunas otras series y dramas que te pueden gustar:

Atrapé el corazón de un multimillonario: Juana Medina es abandonada por su prometido tras la quiebra de la familia de ella y busca consuelo en un bar. En un giro inesperado, termina en la cama de Gabriel Estrada, el hombre más rico de la ciudad. Sin embargo, lo que no sabe Juana es que Gabriel resulta ser el tío de su ex, lo que complica aún más su vida emocional y social, pues es duramente criticada.

El Amor y el Engaño: Sara se casa con Juan, un hombre de una minoría étnica cuyas tradiciones solo reconocen bodas ceremoniales sin registro legal. Después de la boda, Juan regresa al cuartel militar y, durante siete años, no vuelven a verse. Todo cambia cuando su hijo, Carlos, suplica conocer a su padre, lo que lleva a Sara a llevarlo al campamento militar.

La hija del alfa: Daphne Sinclair, quien alguna vez fue la hija de un poderoso alfa, Héctor Sinclair, hasta que su vida cambia trágicamente en su cumpleaños número 18. En esa fatídica noche, su padre es asesinado, y Daphne se convierte en prisionera. A partir de ahí, entra en escena Alpha Atlas, el hombre que Daphne ha amado toda su vida.