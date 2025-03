El call boy que conocí en París: ¿Dónde ver esta serie sobre dos enamorados que se reencuentran?

El call boy que conocí en París (The Call Boy I Met In Paris en inglés), es una serie que narra la historia de Sophie, una joven que, siete años después de una aventura de una noche, se reencuentra con Justin, aunque no recuerda quién es.

El destino, sin embargo, les da una segunda oportunidad, y Sophie, al confundirlo con un callboy, le pide que finja casarse con ella. Lo que no sabe es que Justin no es quien parece ser: es un multimillonario.

En su reencuentro, la confusión de Sophie y su solicitud de matrimonio falso desencadenan una serie de situaciones inesperadas.

Mientras ella sigue creyendo que Justin es un simple trabajador del amor, él guarda el secreto de su verdadera identidad, lo que crea una dinámica tensa y llena de malentendidos.

El call boy que conocí en París, serie. ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

A medida que avanzan los episodios, ambos se ven atrapados entre lo que parecen ser sus deseos y las complejidades de una relación que comenzó bajo una premisa equivocada.

El call boy que conocí en París ofrece un enfoque fresco al género romántico, explorando cómo los secretos y las identidades ocultas pueden transformar lo que parecía ser una simple aventura en una historia de amor llena de giros inesperados.

¿Dónde ver El call boy que conocí en París?

El call boy que conocí en París (The Call Boy I Met In Paris en inglés), es un drama que forma parte del amplio catálogo de series de ReelShort.

Puedes ver la serie a través de su página web oficial o descargando la aplicación en tu dispositivo móvil.

Recuerda que los primeros 7 episodios de la historia de Justin y Sophie están disponibles de forma gratuita. Sin embargo, para acceder a los 78 episodios que conforman la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma.

También puedes disfrutar del drama en YouTube, donde están disponibles algunos episodios.

Aquí te compartimos el tráiler de El call boy que conocí en París.

Otras historias que te pueden interesar:

¡Oh no! ¡Dormí con mi esposo!: Es una serie que sigue la historia de Beth Nelson, una diseñadora que se encuentra con Nathan, un multimillonario que no sabe que es su esposo. Mientras ella busca salvar la empresa de su padre, Nathan empieza a enamorarse de ella, sin saber que están casados. La serie mezcla comedia y drama mientras explora un amor inesperado y las complicaciones de un matrimonio por contrato.

El retorno de la emperatriz misteriosa: Sigue la historia de Skylar, una mujer que, tras salvar la vida de William, oculta su identidad y se casa con él. Después de ser traicionada y obligada a divorciarse, Leopold, su antiguo prometido, la defiende. Juntos, planean vengarse de William y revelar la verdadera identidad de Skylar.

¿Lo oyes? Es el amor: Es un drama que sigue la historia de Dorothy y Nelson, quienes, tras haber compartido una infancia marcada por un padre abusivo, se separan después de un trágico accidente. Años después, se reencuentran sin saber su identidad, pero su vínculo parece renacer. Ambos deben enfrentar secretos y traiciones mientras buscan reencontrarse con el amor perdido.